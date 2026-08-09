¿México Sub-20 vs Estados Unidos Pasa Gratis por TV Abierta? Final del Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 obtuvo su pase a la gran final del Premundial de Concacaf, en donde se medirá a Estados Unidos y si aún no sabes dónde ver el partido, acá en N+ te decimos si el partido por el título pasará gratis por un canal de TV abierta.

El combinado azteca ya cumplió sus dos principales objetivos del campeonato, pues al clasificarse a las semifinales amarró su boleto al Mundial Sub-20, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, y tras clasificarse a la final del certamen consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿A qué hora es el partido de México Sub-20 vs Estados Unidos?

El partido de la Selección Mexicana en la Final del Premundial Sub-20 se jugará este domingo 9 de agosto de 2026 a las 17:00 horas, es decir a las 5 de la tarde del centro de México, y se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El ganador de este partido se coronará monarca del Campeonato Concacaf Sub 20.

¿Pasa gratis el México vs Estados Unidos Sub 20?

Hay malas noticias para los aficionados que se preguntan si el partido de la Selección Mexicana vs Estados Unidos Sub-20 va por TV abierta en nuestro país, ya que no habrá transmisión sin costo en México de este juego del Premundial de Concacaf Sub 20.

¿Dónde ver el México Sub 20 vs Canadá 2026?

Pese a que la transmisión de la Final del Premundial Sub 20 de Concacaf no es gratuita, no tienes nada de qué preocuparte, pues en N+ te traeremos el Liveblog del partido en vivo.

En nuestro minuto a minuto podrás seguir el partido México vs Estados Unidos online gratis, con las mejores jugadas del enfrentamiento para que puedas consultar cómo va el marcador y quién ganó el juego del Premundial y Preolímpico de Concacaf Sub-20.

DB