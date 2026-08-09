Exigen Investigar Presunto Ataque Contra el Equipo de la Senadora Geovanna Bañuelos en Zacatecas

El vehículo particular en el que suele trasladarse la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, sufrió un percance vial durante un recorrido de trabajo por municipios del sur de Zacatecas. Quienes viajaban a bordo de la unidad informaron que fueron sacados de la carretera por otro automóvil, motivo por el cual se denunció la posibilidad de un hecho provocado.

Al momento del suceso, la legisladora no viajaba en esa camioneta, sino en un segundo vehículo acompañada por el dirigente estatal del PT, Alfredo Femat, y el diputado federal Fernando Vilchis. Todos realizaban una gira que contempla visitas a nueve municipios del estado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Bañuelos mostró las condiciones en que quedó el vehículo tras salirse del camino. En el mensaje, la senadora detalló que el personal que viajaba en la unidad se encuentra fuera de peligro y que presentarán la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, la legisladora precisó que, sin hacer señalamientos irresponsables pero sin omitir la gravedad del hecho, solicitarán la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que la indagatoria se realice a fondo.

El PT respalda solicitud de investigación federal

Por su parte, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo emitió un comunicado de prensa en el que se solidarizó con la senadora y su equipo y confirmó que las personas involucradas reciben el acompañamiento necesario.

El partido manifestó preocupación por la situación de inseguridad en la entidad y respaldó la decisión de Bañuelos, Femat y Vilchis de acudir ante las instancias federales. En el escrito, la representación del PT solicitó una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades.