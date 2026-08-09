Política

Exigen Investigar Presunto Ataque Contra el Equipo de la Senadora Geovanna Bañuelos en Zacatecas

Un vehículo del equipo de la legisladora fue sacado del camino durante una gira; el PT y los involucrados solicitaron la intervención de la Segob y la SSPC para esclarecer el caso.

Así quedó el vehículo en el que viajaba el equipo de la senadora. Foto: Geovanna BañuelosAsí quedó el vehículo en el que viajaba el equipo de la senadora. Foto: Geovanna Bañuelos

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