Programas sociales

Apoyo de $3500 Abre Registro Exprés a Hombres y Mujeres 18 a 64 Años: Requisitos y Cómo Asegurar

En la semana del 10 al 14 de agosto se abre el registro al apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 3,500 pesos, por eso checa cuándo y cómo puedes inscribirte

Apoyo Bienestar de 3,500 pesos abre registro exprés para hombres y mujeres de 18 a 64 años como asegurar en agosto 2026El apoyo de 3,500 pesos solo va a tener registro durante 24 horas en agosto 2026. Foto: Facebook Trabajo CDMX

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