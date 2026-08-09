Apoyo de $3500 Abre Registro Exprés a Hombres y Mujeres 18 a 64 Años: Requisitos y Cómo Asegurar

Nos acercamos a mitad del mes y durante la semana del 10 al 14 de agosto se abre un registro exprés al apoyo Bienestar de 3,500 pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso acá te damos todos los requisitos que pide el programa para inscribirse en 2026 y cómo asegurar un lugar entre los beneficiarios durante las 24 horas que va a durar la recepción de solicitudes.

Apenas hace unos días se lanzó la convocatoria del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo inicia el registro en agosto 2026 y los requisitos que piden para poder solicitar la ayuda económica de 3,566 pesos, dinero que se entrega en una y en hasta tres ocasiones.

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Requisitos de registro para el apoyo Bienestar de 3,500 pesos

El programa que da un pago mínimo de 3,566 pesos es el Seguro de Desempleo 2026, que se entrega en CDMX a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses

No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cómo registrarse al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 3,500 pesos en agosto 2026?

Las inscripciones al Seguro de Desempleo CDMX 2026 solo van a estar disponibles el martes 11 de agosto, desde las 00:00 y hasta las 23:59 horas. Para hacer el registro hay que entrar al siguiente link https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/ y llevar a cabo estos pasos:

Sube los documentos que te pide la plataforma en formato PDF, PNG o JPG. Los papeles que debes tener son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo protesta de Decir Verdad.

Al terminar tu registro, guarda tu comprobante, número de folio o el papel que te brinde el sistema, pues con eso van a poder saber si fuiste aceptado para recibir el apoyo.

Como recomendación, trata de hacer tu registro lo más temprano posible de este martes 11 de agosto, pues la demanda para solicitar el apoyo al Seguro de Desempleo CDMX 2026 es alta y los solo las personas más necesitadas van a recibir la ayuda de más de 10 mil pesos.

AO