Nuevo Apoyo Bienestar Será de 1,900 Pesos: ¿Cuántos Pagos Darán en Siguiente Ciclo Escolar 2026?

El regreso a clases se acerca y la buena noticia es que más hombres y mujeres van a disfrutar del nuevo apoyo Bienestar de 1,900 pesos, por tal motivo acá te decimos cuántos pagos darán en el siguiente ciclo escolar 2026-2027 y quiénes van a cobrar en su Banco del Bienestar más cercano.

Durante los primeros días de agosto se lleva a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para primaria, que consta de un apoyo de 2,500 pesos como concepto de Uniformes y Útiles Escolares 2026. Si te toca recibir estar esta ayuda en una nota ya te dejamos el calendario de pagos completo y cómo puedes consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padrón de Becas del Bienestar Creció de 90 Mil a 350 Mil Beneficiarios en Querétaro

¿Cuántos pagos dará el nuevo apoyo Bienestar de 1,900 pesos en el ciclo escolar 2026-2027?

El programa que dará 1,900 pesos bimestrales es la Beca Gertrudis Bocanegra, que está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) y que durante los siguientes bimestres depositará el apoyo económico a todos sus beneficiarios:

Primer pago : septiembre-octubre 2026.

Segundo pago : noviembre diciembre 2026.

Tercer pago : enero-febrero 2027.

Cuarto pago : marzo-abril 2027.

Quinto pago: mayo-junio 2027.

A comparación de otros programas sociales, esta Beca Bienestar solamente da cinco pagos durante un ciclo escolar, pues durante el bimestre de julio-agosto se suspenden los depósitos por el periodo de vacaciones en las escuelas.

¿Qué hombres y mujeres cobran el apoyo Bienestar de 1,900 pesos?

Las personas que van a recibir los cinco pagos que da la Beca Gertrudis Bocanegra en el ciclo escolar 2026-2027 son los estudiantes de Educación Superior que estén inscritos en el programa Bienestar o que tengan hasta 29 años de edad y realicen sus estudios en instituciones consideradas susceptibles de atención en los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

Si existe gente interesada en hacer su registro al apoyo Bienestar de 1,900 pesos, a partir de septiembre 2026 inician las asambleas informativas en Zacatecas, para que los aspirantes sepan todo lo que necesitan para inscribirse. Recuerda que la Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo de transporte, que ayuda a los estudiantes a llegar a sus aulas.

AO