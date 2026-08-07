Programas sociales

Nuevo Apoyo Bienestar Será de 1,900 Pesos: ¿Cuántos Pagos Darán en Siguiente Ciclo Escolar 2026?

Checa todos los detalles del apoyo Bienestar de 1,900 pesos para hombres y mujeres que su primer pago lo dará en el bimestre de septiembre-octubre 2026.

Nuevo apoyo Bienestar será de 1,900 pesos cuántos pagos darán en siguiente ciclo escolar 2026 y quiénes cobranEl nuevo apoyo Bienestar es para hombres y mujeres de varios estados de México. Foto: Cuartoscuro

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