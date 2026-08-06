¿Se Puede Retirar Dinero de la Tarjeta Beca Rita Cetina en Cualquier Banco? Así Cobras Apoyo

Llegó el momento de cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares, ya que se están realizando los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria en agosto 2026, y los nuevos beneficiarios se preguntan si se puede retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cualquier banco.

El lunes 3 de agosto se dio a conocer el calendario de la Beca Rita Cetina con las fechas en las que se depositará a los alumnos de primaria en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la cuenta bancaria.

Y debido a que más de seis millones de estudiantes recibirán su ayuda económica, pueden llegar a presentarse largas filas en los cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar, de ahí que algunos tienen la duda si es posible sacar su dinero en otras instituciones bancarias.

¿Se puede retirar de la tarjeta Bienestar en cualquier banco?

Sí, es posible sacar dinero de la tarjeta de la Beca Rita Cetina en cualquier banco en México, sin embargo debes saber que cada institución cobra una comisión diferente por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para consultar el saldo o disponer de efectivo.

De esta manera, el Banco del Bienestar es el único lugar donde puedes hacer uso de los cajeros automáticos sin que te cobren comisión. También puedes retirar tu ayuda en las ventanillas de la sucursal, pero debes presentar la tarjeta y tu identificación oficial vigente.

Para ubicar la sucursal más cercana a tu domicilio o al lugar en el que estás, debes ingresar al siguiente enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad, alcaldía o municipio. Ahí te aparecerán las opciones más cercanas y su dirección.

¿Cuánto cobran de comisión por retirar de la tarjeta Bienestar?

En caso de que no haya un Banco Bienestar cerca o haya mucha fila, puedes retirar tu apoyo de la tarjeta del Bienestar en alguno de los cajeros automáticos de las siguientes instituciones. Estas son las comisiones que cobran por consultar tu saldo o sacar tu dinero:

Inbursa

Comisión por consulta de saldo: 6 pesos

Comisión por retiro de dinero: 19 pesos

Banorte

Comisión por consulta de saldo: 10 pesos

Comisión por retiro de dinero: 27 pesos

Afirme

Comisión por consulta de saldo: 11 pesos

Comisión por retiro de dinero: 30 pesos

Santander

Comisión por consulta de saldo: 13.92 pesos

Comisión por retiro de dinero: 40.36 pesos

Scotiabank

Comisión por consulta de saldo: 11.60 pesos

Comisión por retiro de dinero: 34.80 pesos

BBVA

Comisión por consulta de saldo: 12 pesos

Comisión por retiro de dinero: 33 pesos

HSBC

Comisión por consulta de saldo: 11.75 pesos

Comisión por retiro de dinero: 30.90 pesos

Banco Azteca

Comisión por consulta de saldo: 11 pesos

Comisión por retiro de dinero: 30 pesos

Banco del Bajío

Comisión por consulta de saldo: 8.12 pesos

Comisión por retiro de dinero: 23.20 pesos

Banamex

Comisión por consulta de saldo: 10 pesos

Comisión por retiro de dinero: 26.50 pesos

Si no tienes posibilidad de acudir a los bancos, las tiendas de autoservicio como Oxxo, Walmart, Soriana, La Comer, Bodega Aurrera, Chedraui, Suburbia, Office Depot, son otras opciones para sacar el dinero de la tarjeta del Banco Bienestar, pero también cobran comisión.

Recuerda que también tienes otras opciones para cobrar tu apoyo económico, ya que puedes utilizar la tarjeta Bienestar como medio de pago en los establecimientos que cuentan con terminal bancaria, por lo que no es necesario sacar tu dinero.

PPP