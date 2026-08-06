¿Se Puede Retirar Dinero de la Tarjeta Beca Rita Cetina en Cualquier Banco? Así Cobras Apoyo
Conoce cómo puedes sacar tu dinero de la Tarjeta Bienestar para que puedas utilizar tu apoyo para comprar útiles y uniformes escolares en agosto 2026
Conoce cómo puedes sacar tu dinero de la Tarjeta Bienestar para que puedas utilizar tu apoyo para comprar útiles y uniformes escolares en agosto 2026
Llegó el momento de cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares, ya que se están realizando los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria en agosto 2026, y los nuevos beneficiarios se preguntan si se puede retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cualquier banco.
El lunes 3 de agosto se dio a conocer el calendario de la Beca Rita Cetina con las fechas en las que se depositará a los alumnos de primaria en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la cuenta bancaria.
Y debido a que más de seis millones de estudiantes recibirán su ayuda económica, pueden llegar a presentarse largas filas en los cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar, de ahí que algunos tienen la duda si es posible sacar su dinero en otras instituciones bancarias.
Sí, es posible sacar dinero de la tarjeta de la Beca Rita Cetina en cualquier banco en México, sin embargo debes saber que cada institución cobra una comisión diferente por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para consultar el saldo o disponer de efectivo.
De esta manera, el Banco del Bienestar es el único lugar donde puedes hacer uso de los cajeros automáticos sin que te cobren comisión. También puedes retirar tu ayuda en las ventanillas de la sucursal, pero debes presentar la tarjeta y tu identificación oficial vigente.
Para ubicar la sucursal más cercana a tu domicilio o al lugar en el que estás, debes ingresar al siguiente enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad, alcaldía o municipio. Ahí te aparecerán las opciones más cercanas y su dirección.
En caso de que no haya un Banco Bienestar cerca o haya mucha fila, puedes retirar tu apoyo de la tarjeta del Bienestar en alguno de los cajeros automáticos de las siguientes instituciones. Estas son las comisiones que cobran por consultar tu saldo o sacar tu dinero:
Inbursa
Comisión por consulta de saldo: 6 pesos
Comisión por retiro de dinero: 19 pesos
Banorte
Comisión por consulta de saldo: 10 pesos
Comisión por retiro de dinero: 27 pesos
Afirme
Comisión por consulta de saldo: 11 pesos
Comisión por retiro de dinero: 30 pesos
Santander
Comisión por consulta de saldo: 13.92 pesos
Comisión por retiro de dinero: 40.36 pesos
Scotiabank
Comisión por consulta de saldo: 11.60 pesos
Comisión por retiro de dinero: 34.80 pesos
BBVA
Comisión por consulta de saldo: 12 pesos
Comisión por retiro de dinero: 33 pesos
HSBC
Comisión por consulta de saldo: 11.75 pesos
Comisión por retiro de dinero: 30.90 pesos
Banco Azteca
Comisión por consulta de saldo: 11 pesos
Comisión por retiro de dinero: 30 pesos
Banco del Bajío
Comisión por consulta de saldo: 8.12 pesos
Comisión por retiro de dinero: 23.20 pesos
Banamex
Comisión por consulta de saldo: 10 pesos
Comisión por retiro de dinero: 26.50 pesos
Si no tienes posibilidad de acudir a los bancos, las tiendas de autoservicio como Oxxo, Walmart, Soriana, La Comer, Bodega Aurrera, Chedraui, Suburbia, Office Depot, son otras opciones para sacar el dinero de la tarjeta del Banco Bienestar, pero también cobran comisión.
Recuerda que también tienes otras opciones para cobrar tu apoyo económico, ya que puedes utilizar la tarjeta Bienestar como medio de pago en los establecimientos que cuentan con terminal bancaria, por lo que no es necesario sacar tu dinero.
PPP