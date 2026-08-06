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¿Se Puede Retirar Dinero de la Tarjeta Beca Rita Cetina en Cualquier Banco? Así Cobras Apoyo

Conoce cómo puedes sacar tu dinero de la Tarjeta Bienestar para que puedas utilizar tu apoyo para comprar útiles y uniformes escolares en agosto 2026

Checa Si Se Puede Retirar Dinero de la Tarjeta Beca Rita Cetina en Cualquier BancoLa Beca Rita Cetina de primaria se depositará a más de 6 millones de beneficiarios. Foto: Julio León
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