Programas sociales

¿Cómo Activar la Tarjeta de la Beca Rita Cetina para Apoyo de Útiles y Uniformes en Agosto 2026?

Millones de beneficiarios están a la espera del pago de la Beca Rita Cetina, por eso consulta cómo se activa la tarjeta del apoyo de útiles y uniformes escolares

Checa Cómo Activar la Tarjeta del Apoyo de Útiles y Uniformes de la Beca Rita Cetina en Agosto 2026La Beca Rita Cetina de primaria comenzará a depositarse en agosto 2026. Foto: Julio León
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