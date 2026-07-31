¿Cómo Activar la Tarjeta de la Beca Rita Cetina para Apoyo de Útiles y Uniformes en Agosto 2026?

Millones de beneficiarios recibirán desde los primeros días de agosto 2026 su apoyo para útiles y uniformes escolares y muchos padres de familia ya se preguntan cómo activar la tarjeta de la Beca Rita Cetina de primaria.

Por ello, a continuación te decimos qué se necesita para encender el plástico del Banco del Bienestar y asegurar el pago de 2,500 pesos, que se depositará conforme al calendario de pagos de agosto en orden alfabético, que dará a conocer la Coordinación Nacional en los próximos días.

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¿Cómo se activa la tarjeta Beca Rita Cetina en agosto 2026?

Para obtener el apoyo para útiles y uniformes, debes saber que la tarjeta del Bienestar se activa de forma automática al momento de recibir el primer depósito del programa social, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ninguna acción extra para poder utilizar su ayuda de 2,500 pesos.

Lo único que ha recomendado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar a los nuevos beneficiarios, es realizar el cambio de NIP en los cajeros del Banco del Bienestar para proteger el medio de pago, de la siguiente manera:

Una vez que tengas en tus manos tu Tarjeta Beca Rita Cetina, acude a tu Banco del Bienestar más cercano. Dirígete al cajero automático, que está disponible todos los días, las 24 horas. Ingresa tu Tarjeta de Bienestar en cajero. Cambia el NIP y listo.

¿Cuándo se activa la tarjeta Beca Rita Cetina Primaria?

La tarjeta del Bienestar que recibieron los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria comenzará a activarse desde el lunes 3 de agosto de 2026, fecha en la que se empezará a depositar el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Aunque todavía no se han confirmado las fechas exactas en las que se realizará la dispersión, en un folleto que recibieron los padres de familia se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026, que es el siguiente:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto.

Letra C: Martes 4 de agosto.

Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto.

Letra G: Jueves 6 de agosto.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto.

Letra M: Lunes 10 de agosto.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto.

Letra R: Miércoles 12 de agosto.

Letras S: Jueves 13 de agosto.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

Sin embargo, se recomienda a las familias beneficiarias mantenerse al pendiente, pues en los próximos días se darán a conocer cuándo depositarán el apoyo de 2,500 pesos con lo cual podrán comprar los útiles y uniformes previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

PPP