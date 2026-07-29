Programas sociales

¿Cuánto Depositan del Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares de Beca Rita Cetina en Agosto 2026?

Checa los montos que dará la Beca Rita Cetina por el apoyo de uniformes y útiles escolares, que se entrega en agosto 2026

Checa Cuánto Dinero Depositan del Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares de Beca Rita Cetina en Agosto 2026Millones de beneficiarios recibirán su apoyo en agosto 2026. Foto: Julio León

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