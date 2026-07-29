¿Cuánto Depositan del Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares de Beca Rita Cetina en Agosto 2026?

La Beca Rita Cetina dará el apoyo de uniformes y útiles escolares en agosto 2026, y si estás a la espera de tu depósito, acá te decimos cuánto recibirás y los montos si tienes uno o más hijos estudiando en primaria o secundaria.

Uno de los programas sociales con la mayor cantidad de beneficios realizará la dispersión de recursos desde los primeros días de agosto y lo hará mediante un calendario de pagos en orden alfabético, y en una nota previa te decimos cuándo anuncian las fechas oficiales.

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¿Cuánto deposita Beca Rita Cetina de apoyo para útiles y uniformes?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar depositará un apoyo de 2,500 pesos por alumno para que los padres de familia puedan comprar los uniformes y útiles escolares previo al inicio del próximo ciclo escolar.

En este contexto, si en una familia hay dos estudiantes de primaria, en la tarjeta del Banco Bienestar recibirán un pago de 5,000 pesos, mientras que si son tres alumnos obtendrán 7,500 pesos y así sucesivamente. Estos son los montos:

1 hijo: 2,500 pesos.

2 hijos: 5,000 pesos.

3 hijos: 7,500 pesos.

El depósito se realizará en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, es decir que los primeros en obtener su apoyo para útiles y uniformes escolares serán los que se apellidan con A, B o C.

¿Darán apoyo de Beca Rita Cetina de secundaria en agosto?

En caso de que tengas a un hijo en primaria y otro en secundaria, en agosto solo recibirás el apoyo de útiles y uniformes que es para alumnos de primero a sexto de primaria, es decir 2,500 pesos.

Mientras que tendrás que esperar hasta el mes de octubre de 2026 para recibir la Beca Rita Cetina de secundaria, apoyo de 1,900 pesos que se entrega de manera bimestral a todos los beneficiarios que estudian en dicho nivel. Estos son los montos:

1 hijo en primaria + 1 en secundaria: 2,500 pesos en agosto + 1,900 pesos en octubre.

2 hijo en primaria + 1 en secundaria: 5,000 pesos en agosto + 1,900 pesos en octubre.

1 hijo en primaria + 2 en secundaria: 2,500 pesos en agosto + 2,600 pesos en octubre.

PPP