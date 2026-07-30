¿Cómo Recuperar el Folio de SAID 2026? Así lo Obtienes en Línea para Consulta de Resultados

A parte de este viernes 31 de julio los alumnos y padres de familia van a poder checar los resultados de las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México y una de las mayores dudas es saber cómo recuperar el folio de SAID 2026, por eso acá te damos los pasos para obtenerlo si lo perdiste, así vas a poder saber en qué escuela se quedó tu hijo o hija en el Edomex, para el próximo ciclo escolar.

Para que estés enterado de todo lo que viene para los estudiantes de educación básica, en una nota ya te contamos todos los detalles para consultar los resultados del SAID 2026 y la fecha en que va a dar inicio la segunda fase de las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria, esto de acuerdo con la convocatoria publicada por el Gobierno del Estado de México.

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¿Cómo recuperar el folio de SAID 2026?

Para checar los resultados de preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Edomex, es indispensable el número de folio, al menos para hacer la consulta de la asignación de tu hijo en línea. Y para recuperarlo la única opción disponible es enviar un correo electrónico con las siguientes especificaciones:

El correo se debe enviar al nivel educativo que cursará el estudiante a partir del ciclo escolar 2026-2027:

En el asunto del correo debes escribir con mayúsculas: RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO .

En el cuerpo del mensaje se debe escribir el CURP y nombre completo del aspirante.

Adjuntar en el coreo un archivo con la identificación oficial de la madre, padre o tutor del alumno.

Si perdí mi folio SAID, ¿lo puedo recuperar en el comprobante de preinscripción?

Los aspirantes que tengan descargado su comprobante, podrán darse cuenta que el número de folio sí viene en dicho documento. En caso de que no cuenten con dicho papel, se puede obtener en el siguiente link: preinscripcionessipce.edomex.gob.mx/. Solo es importante tener en cuenta que para descargarlo es necesario saberse el folio y CURP del estudiante registrado en el proceso.

Con todas estas opciones es muy fácil recuperar el folio SAID 2026, para que padres de familia y alumnos puedan checar los resultados de las preinscripciones Edomex y sepan en qué escuela de preescolar, primaria y secundaria se quedó su hijo o hija.

AO