Educación

¿Cómo Recuperar el Folio de SAID 2026? Así lo Obtienes en Línea para Consulta de Resultados

Si no sabes cómo checar tu folio SAID, acá te damos los pasos para recuperarlo y así puedas consultar los resultados de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México

Cómo recuperar mi folio SAID 2026 así lo obtienes para checar resultados de preinscripciones EdomexLas preinscripciones SAID publican resultados el 31 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro

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