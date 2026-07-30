Sentencian a Zhenli "N" a 15 Años de Prisión por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez del caso ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, informó la FGR en un comunicado.

También se le suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.

Se trata de la primera sentencia para Zhenli “N” que obtiene la FGR tras su reclusión en febrero de 2019.

Ello, luego de la presentación de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, el mismo que fue negado y confirmado en revisión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Zhenli ‘N’: Juez Niega Amparo a Empresario Chino y Seguirá en Prisión

¿Dónde está recluido Zhenli "N"?

Actualmente, Zhenli “N” se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Quién es Zhenli “N”?

Zhenli “N” es un empresario mexicano de origen chino, quien, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y a través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de $33’061,234.43 millones de dólares a paraísos fiscales, según una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2008.

Lo anterior con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.

AMP