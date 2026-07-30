Seguridad

Sentencian a Zhenli "N" a 15 Años de Prisión por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La FGR obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N”

FGR obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N”. Foto: CuartoscuroFGR obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N”. Foto: Cuartoscuro
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