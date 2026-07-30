Internacional

Trump Anuncia que Junta de Paz Alcanzó un Acuerdo para el Desarme Total de Hamás en Gaza

La firma de un acuerdo representaría un avance significativo en la implementación del plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza

Trump Anuncia que Israel se Retirará de Gaza Después de que Hamás Entregue las ArmasPalestinos en Gaza tras un ataque israelí contra viviendas, julio 30 de 2026. Foto: Reuters

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Donald Trump dio a conocer que el grupo terrorista Hamás podría firmar un acuerdo en los próximos días para comenzar a desarmar y desmilitarizar la Franja de Gaza, y que Israel se retiraría

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