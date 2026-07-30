Internacional

¿Qué Pasa en la Ciudad Española de Ceuta y Por Qué Cerraron Frontera entre Marruecos y Melilla?

El número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos se elevó a 15

Migrantes cruzan desde Marruecos al enclave español de Ceuta. Foto: APMigrantes cruzan desde Marruecos al enclave español de Ceuta. Foto: AP

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