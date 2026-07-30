¿Qué Pasa en la Ciudad Española de Ceuta y Por Qué Cerraron Frontera entre Marruecos y Melilla?

España enfrenta la peor crisis migratoria en años en su frontera sur con Marruecos. En Ceuta, miles de migrantes —en su mayoría jóvenes marroquíes— han cruzado a nado o rodeando el espigón fronterizo del Tarajal en la última semana, mientras la Guardia Civil ha recuperado varios cuerpos sin vida en el mar.

De forma paralela, la frontera de Beni Enzar, en Melilla, permanece cerrada desde la noche de este jueves, luego de un intento de entrada masiva también en esa ciudad autónoma.

¿Qué está pasando en Ceuta?

Desde hace más de una semana, miles de personas —contabilizadas ya en más de 2,000 según distintos reportes— han entrado de forma irregular a Ceuta desde Marruecos, principalmente a nado o caminando por el espigón de la playa cerca del puesto fronterizo de El Tarajal. Este jueves 30 de julio se registró la jornada de mayor tensión, cuando miles de jóvenes marroquíes se dirigieron a la frontera entre la localidad marroquí de Castillejos y Ceuta para tratar de cruzar la valla fronteriza.

Los centros de acogida para migrantes en la ciudad se encuentran superpoblados ante la magnitud de las llegadas, que incluyen tanto hombres jóvenes como familias con mujeres y niños.

¿Por qué cerraron la frontera entre Melilla y Marruecos?

En Melilla, la frontera de Beni Enzar —el único paso operativo entre esa ciudad y Marruecos— fue cerrada oficialmente alrededor de las 22:00 horas de este jueves, luego de que también ahí se registrara un intento de entrada masiva.

La Delegación del Gobierno pidió a la población no acercarse al perímetro fronterizo mientras continúa el operativo de seguridad.

¿Cuántas personas han muerto tratando de cruzar?

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

¿Qué medidas anunció el gobierno español?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer de primera mano la situación y se reunirá con las fuerzas de seguridad en la frontera del Tarajal. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se trasladará a la ciudad junto con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

AMP