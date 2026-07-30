Internacional

Éxodo de Migrantes a España: Video del Momento en que Marroquíes Cruzan Frontera

La frontera entre España y Marruecos vive días de tensión después de que miles de migrantes han intentado cruzar desde la frontera marroquí a Ceuta, en España

Exódo de migrantes mrroquíes a EspañaExódo de migrantes mrroquíes a España. Foto: Reuters

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La frontera entre España y Marruecos vive días de tensión. Más de 1,500 personas han cruzado a Ceuta en 10 días. ¿Cómo afrontarán ambos países esta emergencia humanitaria?

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