“Nací Muerto y Reviví”: La Historia de Zaid Pérez, Medalla de Oro en Centroamericanos 2026

El atleta mexicano, Zaid Yael Pérez Rosas, puso el nombre de México muy en alto al ganar una medalla de oro en taekwondo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; aquí te contamos su historia de perseverancia y superación, después de que nació, literalmente, “muerto”.

¿Quién es Zaid Yael Pérez Rosas?

Zaid Yael Pérez Rosas tiene 17 años de edad y es originario de la Ciudad de México (CDMX).

El atleta forma parte del equipo de taekwondo que representa a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizan del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana.

Pérez Rosas subió al podio el 26 de julio de 2026 para recoger su medalla de oro, en la categoría -58 kilos, tras vencer a 2-0 al venezolano Johel Díaz.

“Nací muerto y reviví”

En una entrevista, Zaid Pérez contó su historia de vida y cómo logró superar las adversidades, para poder triunfar hoy en el deporte que practica y que lo llevó a ganar una medalla de oro.

La madre de Zaid explicó que su hijo nació a los 8 meses de gestación, con "acta cero", es decir, sin signos vitales, por lo que lo tuvieron que reanimar.

“El diagnóstico que nos daban es que no iba a ser un niño normal, por la asfixia que él tuvo”, mencionó la madre del atleta.

En 2022, Zaid Pérez fue diagnosticado con epilepsia juvenil y los médicos le dijeron que probablemente ya podría seguir practicando taekwondo.

“Prácticamente nací muerto y reviví”, afirmó el taekwondoin mexicano, quien agregó que de acuerdo con el diagnóstico, “si sobrevivía, iba a ser como un vegetal” y ahora, “estoy aquí en Santo Domingo peleando y coronándome como campeón”.

“Gracias al universo, a Dios, pude salir adelante y yo siento que hasta peleo mejor”, subrayó Zaid Pérez, ahora campeón en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2026.

RMT