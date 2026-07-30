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“Nací Muerto y Reviví”: La Historia de Zaid Pérez, Medalla de Oro en Centroamericanos 2026

Zaid Pérez, orgullo de México, logró la gloria deportiva en los Juegos Centroamericanos 2026; esta es la impactante historia de superación y perseverancia del atleta mexicano

Zaid Pérez gana oro en taekwondo en Centroamericanos 2026Zaid Pérez gana oro en taekwondo en Centroamericanos 2026. Foto: Facebook Federación Mexicana de Taekwondo

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Zaid Pérez, nacido sin signos vitales, desafió las probabilidades y se coronó campeón de taekwondo en los Juegos Centroamericanos 2026. Conoce su inspiradora historia de superación.

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