Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿Qué Etapas le Favorecen Más?

Romina Hinojosa Cruz hará historia para el ciclismo mexicano como la primera competidora del país en participar en un Tour de Francia Femenil (Tour de France Femmes avec Zwift) este año, cuya competencia tendrá algunas etapas que le favorecen más a sus condiciones.

La nacida en Tampico, Tamaulipas, es una de las jóvenes promesas del Lotto-Intermarché Ladies y buscará poner en alto el nombre de México mientras cumple un nuevo sueño en su trayectoria en la máxima categoría del UCI Women's WorldTour.

En Lausanne, Suiza, escribirá las primeras páginas de su debut en el Tour, el cual durará nueve días con el mismo número de etapas, del 1 al 9 de agosto.

Hinojosa, novia del ciclista mexicano Isaac del Toro, se encargará de apoyar al equipo belga, que tendrá como líder a la experimentada atleta Sandrine Tas, quien pasó del patinaje olímpico al ciclismo.

Sin embargo, igual trabajará para consolidar una gran participación individual a partir de la mitad de la competencia, debido a sus características como escaladora, según ha definido su directora de equipo, Grace Verbeke.

La propia ciclista mexicana, de 23 años, igual ha reconocido que se desempeña mejor en puertos de montaña y todavía le falta desarrollarse como sprinter o contrarrelojista. Aunque también ha demostrado que puede adaptarse a las clásicas flamencas sobre adoquines.

"Marieke Meert y Romina Hinojosa Cruz se sienten cómodas en los recorridos más exigentes y, además, durante la temporada pasada demostraron en varias ocasiones su compromiso al servicio del equipo", dijo Verbeke el pasado martes al hablar de las competidoras del Lotto-Intermarché Ladies.

¿Dónde Puede Destacar?

El Tour de Francia Femenil 2026 tendrá tres etapas planas o llanas, así como tres quebradas, o de media montaña; una contrarreloj individual y dos etapas de montaña, incluida la prueba reina.

Dadas sus características, Romina Hinojosa podría destacar mejor en las etapas 7 y 9. Para entonces ya habrá pasado una semana de competencia y será prácticamente el cierre de la edición 2026. Pero igual podría irle bien en las etapas 3, 5 y 6, que son de media montaña.

Etapa 7 de La Voulte-sur-Rhône a Mont Ventoux

La séptima etapa será la primera jornada clasificada oficialmente como etapa de montaña del recorrido y tendrá como punto central la llegada al Mont Ventoux.

Con salida en La Voulte-sur-Rhône y llegada en la mítica cima del Ventoux, será una etapa de 146.8 kilómetros en la que los corredores afrontarán el gran desafío montañoso de la carrera. El ascenso final al Mont Ventoux será el momento decisivo del 7 de agosto. Será una jornada para que los corredores de la montaña puedan marcar diferencias y para que los favoritos de la clasificación general midan sus fuerzas.

Etapa 9 de Niza

La última etapa del Tour de France Femenino tendrá un recorrido de 99.2 kilómetros con salida y llegada en Niza y también estará catalogada como una etapa de montaña.

Aunque será la jornada más corta de la carrera, el trazado no será sencillo, ya que incluirá cuatro vueltas con ascensos al Col d’Èze antes del tramo final. En la última vuelta, que será el 9 de agsoto, las corredoras afrontarán una subida de 6 kilómetros con una pendiente media del 7.6 %, que incluye un tramo de más de un kilómetro al 12%.

No obstante, la participación de la corredora mexicana estará ceñida a la estrategia de su equipo. Hay muchos factores que pueden cambiar su papel, por ejemplo, el abandono de una compañera o los puntos o clasificaciones a defender.

Todo eso determinará cómo deberá correr en cada etapa. Si bien puede destacar en la montaña, no significa que deba adelantarse buscando un resultado individual, sino enfocarse en apoyar a su líder o lo que sea más conveniente al Lotto-Intermarché Ladies en cada momento.

La competencia de la mexicana

Entre las jóvenes promesas del Tour, el nombre que más destaca es Paula Blasi, de acuerdo con sitios especializados en ciclismo.

La corredora del UAE-ADQ, de la misma edad que Romina Hinojosa, llega como una de las grandes revelaciones tras ganar la Vuelta a España Femenina. Se proclamó campeona de Europa sub-23 antes de ganar la Amstel God Race.

Aunque probablemente tendrá un papel de apoyo para Longo Borghini, su capacidad en los grandes puertos la convierte en una corredora capaz de sorprender y pelear por la clasificación de jóvenes.

También sobresale Zoe Bäckstedt, de 21 años, una velocista con enorme proyección que ya consiguió su primera victoria WorldTour y puede buscar triunfos de etapa con el Canyon-Sram.

Su compañera Antonia Niedermaier, quien quedó segunda en el último Giro, a 30 segundos de Demi Vollering, igual será otra joven a seguir. Tras conquistar la clasificación de jóvenes del Giro 2025, la alemana dejó claro su potencial entre las nuevas figuras del ciclismo femenino.

Así como la francesa Célia Gery, de 20 años, campeona nacional de ruta de Francia y ganadora de etapa en el Giro, quien podría convertirse en una pieza clave para FDJ-Suez.

¿Quiénes son las favoritas?

Las grandes favoritas para conquistar el Tour de France Femmes 2026 son Demi Vollering y Pauline Ferrand-Prévot.

La primera pedalista, del FDJ United-Suez, llega a la competencia después de una primavera dominante y de ganar el Giro de Italia Femenino, donde demostró su capacidad para atacar en puertos exigentes y remontar carreras difíciles. La neerlandesa buscará recuperar el título que ganó en 2023 y superar el segundo lugar obtenido en 2025.

Sin embargo, tendrá enfrente a Ferrand-Prévot, vigente campeona del Tour, una especialista del Visma-Lease a Bike que construyó su temporada pensando en esta carrera y que el año pasado mostró una enorme superioridad en la alta montaña.

Kasia Niewiadoma está perfilada como una rival al acecho, ya que nunca ha terminado fuera del podio del Tour y sabe competir en recorridos duros.

La trayectoria de Romina Hinojosa

2026

Participó en importantes carreras del calendario UCI Pro como el Tour de Pologne Women, Volta a Portugal Feminin y Bretagne Ladies Tour.

Obtuvo el quinto lugar en la contrarreloj del Internationale Cycling Festival, en Italia.

2025

Debutó en una Gran Vuelta femenina al participar en la Vuelta a España Femenina, donde terminó en el lugar 48 de la clasificación general.

Consiguió la posición 15 en el Tour of Guangxi, su mejor resultado hasta ahora en una prueba del UCI Women’s WorldTour.

Subcampeona del Campeonato Nacional de Ruta de México.

Consiguió buenos resultados en etapas y clasificaciones generales en carreras europeas de 2.1 y 2.WWT.

Dio el salto definitivo al ciclismo profesional europeo al incorporarse al equipo belga Lotto Ladies, que posteriormente pasó a llamarse Lotto-Intermarché Ladies.

2024

Finalizó en séptimo lugar de la clasificación general del Giro Toscana Internazionale Femminile.

Subió al podio del Princess Anna Vasa Tour, donde terminó en la tercera posición de la clasificación general.

Logró un segundo lugar de etapa en el Giro Mediterraneo Rosa.

También consiguió resultados destacados en pruebas europeas como un cuarto lugar de etapa en el Giro Toscana Internazionale Femminile y un quinto puesto de etapa en el Tour de Feminin.

Compitió en Europa con el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, participando en carreras UCI de mayor categoría como el Tour de l'Avenir Femmes, y Tour Féminin International des Pyrénées.

Logró el cuarto lugar en una etapa del Giro Toscana y buenos puestos en clasificaciones de montaña y general en varias vueltas por etapas.

Representó a México en los Campeonatos del Mundo (aunque no finalizó las pruebas).

2023

Terminó en el décimo lugar de la clasificación general del Joe Martin Stage Race, una de sus primeras actuaciones destacadas en una competencia internacional del calendario UCI.

Fue subcampeona del Campeonato Nacional de Ruta de México, uno de sus primeros grandes resultados como profesional.

Compitió con el equipo estadounidense Roxo Racing, con el que comenzó su etapa dentro del ciclismo profesional internacional.

2021-2022

En la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de 2022 finalizó en la posición 20.

En 2022 compitió en varias carreras UCI en Estados Unidos (Redlands Bicycle Classic, Joe Martin, etc.), sumando experiencia internacional y kilómetros importantes.

En 2021 consiguió la medalla de plata en la prueba de Ruta y el oro en la contrarreloj individual del Campeonato Nacional de México sub-23. Logró el segundo lugar en el Nacional de Ruta Élite y el 11º lugar en el Time Trial de los Pan American Youth Games. Fue uno de sus primeros años compitiendo a nivel internacional junior/sub-23.

2014

Se acercó al ciclismo a sus 12 años, animada por su padre, Diego Alonso Hinojosa Canseco, quien practicaba ciclismo de montaña. Se dedicó con mayor interés animada por su entrenadora Chely Arreola. Empezó compitiendo en Monterrey y en 2020 decidió probar oportunidades fuera de México, luego de que una universidad en Colorado le ofreció una beca.

Romina Hinojosa Cruz ha competido para equipos de México, Estados Unidos y Bélgica, pasando por Roxo Racing, A.R. Monex Pro Cycling Team, Boneshaker Project p/b Roxo, Lotto Ladies y actualmente Lotto-Intermarché Ladies.

ASJ