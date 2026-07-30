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Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿Qué Etapas le Favorecen Más?

La nacida en Tampico es una de las jóvenes promesas del Lotto-Intermarché Ladies y buscará poner en alto el nombre de México mientras cumple un nuevo sueño

Romina Hinojosala participación de la corredora mexicana estará ceñida a la estrategia de su equipo. Foto: Instagram | @romina_hinojosa02.

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Desde Tampico al Tour de Francia Femenil: Romina Hinojosa busca brillar en las etapas de montaña. ¿Podrá marcar la diferencia en el Mont Ventoux y Niza?

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