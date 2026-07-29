Copa Oro 2027: México Volvería a Ser Sede del Torneo de CONCACAF por Primera Vez en 23 Años

La Selección Mexicana dejó un buen sabor de boca en los aficionados pese a quedar eliminada en los Octavos de Final del Mundial 2026. El equipo nacional tuvo paso perfecto durante la Fase de Grupos del torneo, algo que jamás había conseguido, para después ganar su primer partido de eliminación directa en 40 años y posteriormente quedar eliminado a manos de Inglaterra.

El ambiente que se vivió en México durante la Copa del Mundo fue espectacular y parece que la afición del país no tendrá que esperar demasiado para volver a tener un torneo de primer nivel en el territorio nacional. Este miércoles 29 de julio se confirmó que la Copa Oro, el certamen más importante a nivel de selecciones en la CONCACAF, se disputaría en México en el año 2027.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, la Federación Mexicana de Futbol trabaja para que México vuelva a recibir partidos de la Copa Oro 2027. Incluso, Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, reveló en una charla informal que las gestiones están avanzadas, aunque dejó claro que todavía no existe una confirmación oficial.

En ese sentido, cabe aclarar que será la CONCACAF la encargada de definir y anunciar en los próximos meses las sedes del torneo.

De confirmarse, sería la primera vez en 23 años que la Copa Oro se lleve a cabo en territorio mexicano, ya que las últimas dos décadas se ha jugado en Estados Unidos.

Información en desarrollo.