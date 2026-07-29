Deportes

Copa Oro 2027: México Volvería a Ser Sede del Torneo de CONCACAF por Primera Vez en 23 Años

La Copa Oro, el torneo más importante de CONCACAF a nivel de selecciones, se jugaría en México en 2027

Jugadores de la selección mexicana en un partido de la Copa OroFoto: Getty Images
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