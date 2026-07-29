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Infantino Responde a Críticas por Plan de Privatizar el Mundial: Esto Dijo el Titular de la FIFA

El plan de la FIFA para que inversionistas externos participen en la organización del Mundial generó descontento, así que Gianni Infantino ya salió a tratar de calmar las aguas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, vuelve a estar en medio de fuertes críticasGianni Infantino, presidente de la FIFA, vuelve a estar en medio de fuertes críticas. Foto: Reuters

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Infantino aclara: la privatización del Mundial es solo una propuesta, no una obligación. ¿Qué opinas de la idea de abrir el futbol a inversionistas externos?

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