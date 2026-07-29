Infantino Responde a Críticas por Plan de Privatizar el Mundial: Esto Dijo el Titular de la FIFA

Luego de que la FIFA ‌dio a conocer sus planes de crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y ⁠que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversionistas externos, se generó una oleada de críticas. Por ello es que Gianni Infantino tuvo que dar la cara para aclarar todo.

El presidente de la FIFA ⁠dijo que el plan de vender participaciones en el Mundial sólo es una "propuesta" y no "una obligación", así que por ahora sólo se está evaluando.

La simple idea, que según algunos analistas es propuesta de Trump a Infantino, provocó una ​respuesta furiosa por parte de autoridades del futbol en todo el mundo. Hubo fuertes críticas por parte de ‌las confederaciones regionales, que afirmaron haberse visto sorprendidas ⁠por el plan de la FIFA de incorporar inversionistas privados al futbol.

La FIFA quiere reforzar el aspecto comercial del futbol

Por ello es que Infantino salió a explicar que se trata de reforzar el aspecto comercial del futbol, porque es el ​siguiente paso ​natural en ‌esta evolución.

"Forma ‌parte de un proceso democrático -un proceso de consulta- y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación, y, como he dicho, da inicio al ​proceso de consulta", declaró Infantino en un video difundido por la FIFA.

Hay que recordar que FIFA es ‌una de las organizaciones deportivas más ricas del mundo, que genera miles de millones de dólares en ingresos, procedentes en gran parte de los derechos de transmisión, el patrocinio y otros acuerdos comerciales vinculados a la Copa ‌del Mundo.

Infantino insistió en que la FIFA seguirá dirigiendo el futbol sin injerencias externas.

Así lo hizo saber: "Es evidente que la FIFA sigue gestionando el futbol ​sin ninguna injerencia ​externa. Y ‌los torneos más emblemáticos que ​organiza siempre seguirán existiendo".

Con información de N+