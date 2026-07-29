¿Es Seguro Tomar Agua de la Llave en México? Países Donde Es "Normal" Consumo Sin Filtro

Parece una acción simple y cotidiana, pero en algunos países tomar agua de la llave no es ni normal ni seguro. Para que no presente ningún riesgo a la salud, el agua potable debe ser inodora, incolora e insípida y para acabar con las dudas, en N+ aclaramos si en México es seguro beber agua sin filtro.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2021 más de dos mil millones de personas vivían en países con escasez de agua, lo que ha empeorado en algunas regiones a consecuencia del cambio climático y el crecimiento poblacional.

Y es que el agua salubre y de fácil acceso no sólo es esencial para la Salud Pública sino un derecho humano básico. Tanto si se utiliza para beber, uso doméstico, producir alimentos o con fines recreativos, su uso ha sido motivo de foros de políticas internacionales.

¿Es seguro tomar agua de la llave en México?

Las Naciones Unidas clasifican el acceso al agua potable en dos niveles principales: el servicio gestionado de forma segura (el más alto, ubicado en el hogar, continúo y libre de contaminación) y el servicio básico (fuentes seguras pero con traslados de hasta 30 minutos).

Sin embargo, México muestra un rezago del 43 por ciento respecto a la población que tiene acceso al agua de forma segura. Lo que significa que más de la mitad de los mexicanos carece de un servicio continúo o libre de contaminantes.

De hecho, en julio de 2026, la Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la presencia de una bacteria en el agua del Área Metropolitana de Guadalajara. Entre los principales síntomas que manifestaba en los humanos estaban los calambres en el estómago, vómito, diarrea y sangre.

Mientras que un año antes, específicamente en febrero de 2025, en la Ciudad de México vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc denunciaron que el agua salía sucia desde sus llaves, con un tono amarillento y olor a drenaje.

De ahí que en N+ decidimos explicarte porque en Ciudad de México no se toma agua de la llave.

¿En qué países sí es seguro tomar agua de la llave sin filtro?

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo de la ONU/OMS/UNICEF, los países en los que la población utiliza agua potable sin filtro, entre otros, se enlistan a continuación:

Reino Unido.

Suecia

Nueva Zelanda

Estados Unidos

Canadá

España

Francia

Italia

Chile

Argentina

Brasil

Tomando como escala del 1 al 100 por ciento, el rango de población que utiliza agua potable, los países donde la gente no tiene acceso al agua potable son:

Chad

República Centroafricana

Haití

Yemen

Afganistán

Entre otros.

SARR