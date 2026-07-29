Salud

¿Es Seguro Tomar Agua de la Llave en México? Países Donde Es "Normal" Consumo Sin Filtro

Para que no presente ningún riesgo a la salud, el agua potable debe ser inodora, incolora e insípida, pero ¿en qué países realmente se cumplen estas condiciones? te decimos

Beber Agua Potable de la Llave.¿Se puede beber agua de la Llave en México sin filtro de agua potable?, conoce en qué países sí se puede consumir desde el grifo. Foto: Reuters.
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