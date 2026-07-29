Salud

Confirman Presencia de una Bacteria en el Agua del Área Metropolitana de Guadalajara, ¿Qué Es?

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó la presencia de una bacteria en el agua potable que llega a través de las tuberías del Siapa

Agua de la llaveConfirmaron la presencia de una bacteria en el agua en tuberías del Siapa. Foto: N+

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Presencia de Escherichia coli en el agua de Guadalajara preocupa a las autoridades. Conoce los riesgos y por qué la cloración es insuficiente en algunas zonas.

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