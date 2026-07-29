Confirman Presencia de una Bacteria en el Agua del Área Metropolitana de Guadalajara, ¿Qué Es?

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó la presencia de una bacteria en el agua potable llamada ‘Escherichia coli’, que llega a través de las tuberías del Siapa, la cual puede causar calambres en el estómago, vómito, diarrea con sangre e infecciones en las vías urinarias.

Esta bacteria resultó positiva en 18 de las 297 muestras de agua que se realizaron en diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. La mayor incidencia se ubica en Zapopan

“Se conocen como coliformes porque el más frecuente de esos microorganismos se llama Escherichia coli. Entonces se identifican como un grupo de microorganismos que eventualmente sí podrían causar enfermedades”, manifestó Héctor Raúl Pérez, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.

El agua llega con un nivel insuficiente de cloración

Otro tema importante en el agua que se identificó en algunas viviendas de la ciudad es que llega sin un buen nivel de cloración, situación que está directamente relacionada con el aspecto microbiólogo, es decir, con el desarrollo de bacterias, hongos, virus y parásitos.

“Los monitoreos de las plantas potabilizadoras encuentran buenos niveles de cloración, pero luego en los puntos de llegada del agua a algunos domicilios en donde se ha hecho monitoreo, se encuentra ya hipocloración, o sea, da la impresión de que se perdiera un porcentaje de la cloración en la red de distribución”, explicó el titular.

La recomendación es clara: no consumir agua ni lavarse los dientes.

Sumado a estos factores, en este periodo se incrementan los casos de enfermedades gastrointestinales hasta en un 30%. En lo que va del año, suman 101 mil casos por este tipo de padecimientos.