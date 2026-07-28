Trasladan a Seis Detenidos en Zapopan a Puente Grande, Jalisco: ¿Por Qué los Investigan?

Ya fueron trasladados los seis detenidos que se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Jalisco, los cuales fueron capturados durante operativos simultáneos en el municipio de Zapopan.

Los sujetos, detenidos el pasado domingo 26 de julio, permanecían bajo resguardo de las autoridades y fueron identificados como Jeremi ‘N’, Genaro ‘N’, Ángel ‘N’, Jesús ‘N’, Javier ‘N’ y Daniel ‘N’.

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¿De qué se les acusa?

Los seis detenidos son presuntos integrantes de una célula delictiva con presencia en Jalisco, mismos que fueron trasladados a Puente Grande, donde continuarán con su proceso legal.

El fuerte operativo ocurrió el 26 de julio, en la colonia Mirador del Sol, donde hubo al menos 10 unidades, así como el sobrevuelo de un helicóptero de la Secretaría de Marina; detuvieron a seis personas y realizaron tres cateos.

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Se espera que a la llegada de los detenidos al penal de Puente Grande, se lleve a cabo una audiencia de vinculación a proceso en su contra.