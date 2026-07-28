Seguridad

Trasladan a Seis Detenidos en Zapopan a Puente Grande, Jalisco: ¿Por Qué los Investigan?

El traslado de los seis sujetos se llevó a cabo durante la tarde de este martes, tras más de 24 horas bajo resguardo en las instalaciones de la FGR.

DetenidosTrasladan a seis a Puente Grande, Jalisco. Foto: César López

Destacado

Trasladan a Puente Grande a seis sujetos capturados en Zapopan. Se les investiga por su presunta relación con una célula delictiva en Jalisco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+