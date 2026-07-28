¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali?

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel "N", así como de un excomandante y varios elementos en activo de la corporación, forma parte de una investigación iniciada hace más de tres años por la Fiscalía General del Estado (FGE), relacionada con delitos de alto impacto.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo, asociación delictuosa y los que resulten, dentro de una carpeta de investigación que permanece abierta.

Investigación surgió por la desaparición de dos jóvenes

La FGE informó que las indagatorias comenzaron en enero de 2023, tras la desaparición de dos jóvenes residentes de Estados Unidos que viajaban con frecuencia a Mexicali para visitar a sus familiares.

Según las investigaciones, ambos ingresaron al bar "Shots" ubicado sobre la avenida Justo Sierra, en la zona hotelera de la ciudad, y posteriormente habrían sido entregados por elementos de la Policía Municipal a un grupo criminal.

La Fiscalía señaló que cuenta con evidencia y testimonios que sustentaron la solicitud de las órdenes de aprehensión, y precisó que la investigación contempla posibles responsabilidades por acción y por omisión de mandos policiales.

De acuerdo con la autoridad estatal, la carpeta de investigación señala una presunta participación directa o indirecta de diversos integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, incluyendo mandos que ocupaban cargos de alto nivel dentro de la corporación.

La dependencia también indicó que las investigaciones continúan y no descarta que existan más personas involucradas en estos hechos o en otros delitos relacionados.

Pedro Ariel "N" se declaró inocente antes de ser detenido

Horas antes de que se cumplimentara la orden de aprehensión, Pedro Ariel "N" difundió un video en redes sociales en el que rechazó las acusaciones en su contra.

En el mensaje afirmó que enfrentaría el proceso judicial, aseguró ser inocente de los delitos que se le imputan y manifestó su confianza en demostrarlo durante el procedimiento penal. Asimismo, responsabilizó a las autoridades estatales de cualquier afectación que pudiera sufrir él o su familia.

Esperan audiencia y podrían ejecutarse más órdenes de aprehensión

Se espera que entre la noche de este martes y el transcurso del miércoles se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que un juez determinará la situación jurídica de los detenidos y resolverá si son vinculados o no a proceso.

Además, la Fiscalía del Estado señaló que durante las próximas 24 horas podrían cumplimentarse más órdenes de aprehensión contra policías activos e inactivos presuntamente relacionados con la misma carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha descartado nuevas detenciones y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de otros servidores públicos.