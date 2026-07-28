Seguridad

¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali?

Las indagatorias comenzaron hace más de tres años y la autoridad informó que aún podrían ejecutarse más órdenes de aprehensión

¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali?¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali? | Foto: FGE

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Detienen a Pedro Ariel 'N', exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, por desaparición de jóvenes. La investigación sigue abierta y podrían arrestar a más implicados.

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