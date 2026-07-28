Salud

¿El Talco Produce Cáncer? Johnson & Johnson Ofrece Arreglo para Poner Fin a Demandas por Casos

La empresa estadounidense ofreció más de 5 mil millones de dólares en indemnización ante el alud de demandas que vinculan a su talco con el cáncer de ovarios

Talco de la marca Johnson & JohnsonTalco de la marca Johnson & Johnson, en controversial demanda por cáncer. Foto: Reuters

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¿El talco de Johnson & Johnson causa cáncer? La empresa paga 5,500 millones para resolver 76,000 demandas. Descubre más sobre este polémico caso.

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