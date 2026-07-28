¿El Talco Produce Cáncer? Johnson & Johnson Ofrece Arreglo para Poner Fin a Demandas por Casos

La multinacional Johnson & Johnson, con sede en Estados Unidos, ha ofrecido un arreglo de 5 mil 500 millones de dólares ante las múltiples demandas que vinculan su talco con casos de cáncer de ovarios. El arreglo buscaría poner fin a 76 mil demandas que ha arrastrado la empresa por años.

Estudios sugieren un vínculo entre el talco que se aplica en la zona genital y la aparición de cáncer de ovarios.

Aunque el talco que contiene asbesto (también conocido como amianto) se considera cancerígeno, el talco que no contiene este mineral tóxico aún es tema de debate en la comunidad científica.

Ofrecen acuerdo multimillonario ante demandas que vinculan el talco y el cáncer

A lo largo de los últimos años, Johnson & Johnson ha acumulado miles de demandas donde se reclama a la empresa que su talco produciría cáncer de ovarios. Aunque la firma rechaza estas acusaciones, ha ofrecido un arreglo de 5 mil 500 millones de dólares, que cubriría las 76 mil demandas que no han tenido resolución en los tribunales estadounidenses.

El talco es un mineral compuesto de magnesio, silicio y oxígeno. Aún es muy socorrido por los consumidores debido a la efectividad con la que absorbe la humedad. No obstante, en las últimas décadas, estudios han señalado que su aplicación en la zona genital podría causar cáncer de ovarios.

La firma estadounidense niega que sus productos que contienen talco provoquen cáncer. No obstante, dejó de vender su icónico talco para bebé en 2020, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y reconoció que la mayoría de las demandas señalaban la presencia de asbesto en el talco.

La empresa, desde su vicepresidencia de litigio, ha afirmado que las demandas en su contra “carecen de sustento científico”. El comunicado de Johnson & Johnson añadió:

“Esta resolución permite a la compañía dejar atrás este caso y centrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Johnson & Johnson Ofrece Indemnización por Talco Cancerígeno

¿El talco produce cáncer?

No hay estudios concluyentes que confirmen que todos los talcos que están a la disposición de los consumidores producen cáncer, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer. No obstante, la organización sí distingue entre dos grupos claramente diferenciados: el talco que contiene asbesto y el que no lo contiene. En su página web señala:

“Generalmente se acepta que el talco con amianto puede causar cáncer si se inhala. La evidencia sobre el talco sin amianto es menos concluyente”.

El talco que contiene asbesto se considera cancerígeno, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, la misma organización califica al talco que no contiene asbesto como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Esta categoría no es concluyente y ahí se incluyen productos que, bajo ciertas condiciones, pueden aumentar el riesgo de cáncer, pero que no siempre representan un riesgo, como la carne de res.

Aunque hay estudios que ligan la aplicación de talco sin asbesto en la zona genital con el cáncer de ovarios, el vínculo no es concluyente. Al respecto, la IARC señala:

“Un estudio sugirió que el uso de talco genital podría aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de endometrio (útero) en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, otros estudios no han encontrado dicha relación. Se necesitan más investigaciones para profundizar en este tema”.

Con información de AFP