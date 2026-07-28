¿Cómo Saber Si los Huevos que Compré Están Contaminados con Salmonella?

Se ha emitido una alerta por huevos contaminados con Salmonella, un género de bacterias conocido por producir salmonelosis. Te decimos cómo identificar los huevos incluidos en la alerta sanitaria.

¿Qué es la salmonelosis y por qué causa alarma la presencia de Salmonella en el huevo?

En el reino de las bacterias, hay un género que es especialmente problemático para los humanos: el género Salmonella. La especie Salmonella enterica es responsable de causar salmonelosis, una enfermedad estomacal que se caracteriza por diarrea, fiebre y cólicos estomacales.

La infección por Salmonella suele presentarse entre 6 horas y 6 días después de consumir alimentos contaminados. Según señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la infección suele durar entre 4 y 7 días. La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento.

No obstante, en algunas personas la enfermedad puede ser grave, al grado de requerir hospitalización. En estos casos, la infección por Salmonella se puede propagar hacia otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Son especialmente vulnerables a esta infección los niños menores de 5 años y los adultos mayores, así como los pacientes inmunodeprimidos.

Mención aparte merece el subtipo typhi de la misma bacteria Salmonella enterica. Este subtipo es responsable de la fiebre tifoidea, una enfermedad común en climas tropicales que se distingue por una fiebre que sube de intensidad con los días. Para atacar a esta peligrosa variante hay vacuna.

¿Cómo detectar el huevo contaminado con Salmonella?

Ahora, el gobierno estadounidense ha emitido una alerta sanitaria por huevo contaminado con Salmonella enterica del serotipo enteritidis para los estados de Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma y Texas. Tras la emisión de esta alerta se han retirado 19 millones de unidades.

Hasta el momento, los CDC han contabilizado 98 infecciones en 17 estados de la Unión Americana. Los huevos contaminados con Salmonella fueron distribuidos principalmente en el sur de Estados Unidos.

Se pueden identificar los huevos contaminados a través de su fecha de caducidad. Si esta se ubica entre el 20 de julio y el 17 de agosto del 2026, es muy probable que este huevo esté entre los lotes contaminados.

También se puede identificar el huevo contaminado por medio del código en los cartones. Los códigos P-1950 o 0840962 pueden estar entre los cargamentos contaminados si van acompañados de una fecha juliana entre 157 y 184.

La mayoría de los casos se han registrado en el estado de Texas. También se han registrado múltiples casos en Arizona y Luisiana, y en menor medida en Oklahoma y Nuevo México. Actualmente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lleva una investigación al respecto.