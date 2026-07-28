Salud

¿Cómo Saber Si los Huevos que Compré Están Contaminados con Salmonella?

Se ha emitido una alerta sanitaria sobre huevo contaminado con Salmonella, bacteria que produce la salmonelosis; te decimos cómo identificar estos huevos

¿Cómo detectar huevo con salmonella?¿Cómo detectar huevo con salmonella? Foto: Cuartoscuro

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Alerta sanitaria: huevos contaminados con Salmonella en EE.UU. Aprende a reconocer los lotes peligrosos y evita riesgos de salud. Más detalles aquí.

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