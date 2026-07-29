Confirman el Primer Caso de Dengue en Matamoros este 2026; Paciente es un Joven de 14 Años

Un adolescente de 14 años, residente de la colonia Fuentes del Valle, fue confirmado como el primer caso de dengue registrado en Matamoros durante 2026, informaron autoridades del sector salud.

Tras el diagnóstico positivo, personal sanitario implementó un operativo de fumigación y control larvario en los alrededores del domicilio del menor, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y evitar posibles contagios en la zona.

Autoridades refuerzan acciones preventivas

La Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención en sus hogares, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan las condiciones propicias para la reproducción del mosquito.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Eliminar recipientes que acumulen agua.

Mantener limpios patios, jardines y azoteas.

Tapar depósitos de agua.

Cambiar constantemente el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Permitir el acceso del personal de salud durante las jornadas de fumigación y descacharrización.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Las autoridades sanitarias recordaron que algunos de los síntomas más frecuentes del dengue son:

Fiebre alta.

Dolor intenso de cabeza.

Dolor detrás de los ojos.

Dolor muscular y articular.

Náuseas y vómito.

Erupciones en la piel.

Cansancio extremo.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, se recomienda acudir a una unidad médica y evitar la automedicación, especialmente con medicamentos que puedan favorecer hemorragias.