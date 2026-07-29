Salud

Confirman el Primer Caso de Dengue en Matamoros este 2026; Paciente es un Joven de 14 Años

Un adolescente de 14 años fue confirmado como el primer caso de dengue registrado en Matamoros durante 2026.

Primer Caso de Dengue en MatamorosDetectan el Primer Caso de Dengue en Matamoros. Foto: N+

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Alerta en Matamoros: adolescente de 14 años es el primer caso de dengue en 2026. ¿Sabes cómo prevenirlo? Aprende sobre los síntomas y medidas de protección.

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