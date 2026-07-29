Política

¿Sale Mario Marín del Altiplano? Gabinete de Seguridad Informa Sobre Exgobernador de Puebla

Esta tarde trascendió información sobre la liberación del exfuncionario

El "Gober Precioso" fue denunciado por Lydia Cacho por el delito de tortura.El "Gober Precioso" fue denunciado por Lydia Cacho por el delito de tortura. Foto: Archivo N+

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Rumores desmentidos: Mario Marín no ha salido del Altiplano. El exgobernador de Puebla sigue en prisión. Consulta fuentes oficiales para más detalles.

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