¿Sale Mario Marín del Altiplano? Gabinete de Seguridad Informa Sobre Exgobernador de Puebla

El Gabinete de Seguridad informa que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, no salió del Penal del Altiplano como trascendió esta tarde.

En su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad publicó:

"Con relación a la información que circula sobre Mario “N”, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales".

Desmienten salida de Mario Marín del Penal del Altiplano en Edomex

Desde el medio día trascendió que el exfuncionario habría llegado al Residencial San Ángel, en la zona de Xilotzingo de la ciudad de Puebla, donde presuntamente continuaría el cumplimiento de su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El exmandatario estatal es acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en el año 2005.

En su cuenta de IG, Cacho también confirmó que era información falsa la versión que se difundió, incluso con una fotografía del exgobernador, donde se confirmaba la llegada a su domicilio en la Colonia Xilotzingo de Puebla capital.

Con información de N+

JAPR