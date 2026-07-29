Ataque de Abejas en Gasolinera de Tamaulipas deja Un Muerto y Siete Lesionados

Un hombre fallecido y siete personas lesionadas fue el saldo que se derivó tras el ataque de abejas en una estación de gasolina en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró en la gasolinera ubicada en la salida sur, a la altura de la colonia Los Fresnos, en donde un despachador perdió la vida a consecuencia del ataque; entre los afectados, se encuentran trabajadores de la estación, un elemento del heroico cuerpo de bomberos y trabajadores de un yonque aledaño.

Autoridades Atienden Ataque de Abejas en Valle Hermoso . Foto:N+

Personal de protección civil acudió al lugar para realizar los traslados correspondientes, mientras que otros heridos fueron llevados al hospital en vehículos particulares.