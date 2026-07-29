Seguridad

Ataque de Abejas en Gasolinera de Tamaulipas deja Un Muerto y Siete Lesionados

Un muerto y siete personas lesionadas tras un ataque de abejas en una gasolinera de Tamaulipas.

Ataque de Abejas en Gasolinera de Tamaulipas deja Un Muerto y Siete LesionadosAtaque de Abejas en Gasolinera de Tamaulipas deja Un Muerto y Siete Lesionados . Foto:N+

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Un ataque de abejas en Valle Hermoso, Tamaulipas, cobra la vida de un despachador y deja siete heridos. Conoce los detalles de este suceso.

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