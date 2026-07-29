Cae el “Dientes de Oro”, Yosthan era Pieza Clave del Tren de Aragua en CDMX; Así lo Atraparon

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó los detalles de la detención de Yosthan Yuruvit "N", alias, "Dientes de Oro", ocurrida en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, la captura de este sujeto fue posible gracias a trabajos de investigación e inteligencia, en el marco de las acciones para la desarticulación de células delictivas generadoras de violencia.

“Compañeros de SSC detuvieron a Yosthan Yuruvit ‘N’, vinculado a una célula delincuencial de origen extranjero”, confirmó.

Asimismo, el funcionario indicó que su aseguramiento ocurrió en calles de la colonia Villa de Aragón, una zona limítrofe con el Estado de México. Durante su aprehensión le fue incautado lo siguiente:

Más de 150 dosis y envoltorios de presunta droga

Un arma de fuego larga abastecida con cinco cartuchos útiles

Dinero en efectivo

Una camioneta

¿Quién es Yosthan Yuruvit "N", "Dientes de Oro", del Tren de Aragua?

Vázquez Camacho explicó que Yosthan Yuruvit "N", alias, "Dientes de Oro", es identificado como probable responsable de los delitos de extorsión, narcomenudeo y trata de personas.

"No daremos ni un paso atrás en el combate a los generadores de violencia y los delitos de alto impacto, con acciones operativas y de investigación, seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", afirmó.

El Tren de Aragua proviene de un proyecto ferroviario real en el estado de Aragua, Venezuela, que nunca se terminó. El grupo nació como un sindicato de trabajadores de la construcción que comenzó a realizar actividades ilícitas como la extorsión a contratistas.

Su expansión va de la mano con la crisis migratoria, ya que facilitó que sin vínculos fluyeran hacia otros países de Sudamérica (como Colombia, Perú y Chile) y finalmente hacia el norte.

Su llegada a la Ciudad de México ha sido detectada principalmente a través de delitos como la trata de personas y la explotación sexual. El Tren de Aragua no siempre busca el control territorial a través de grandes enfrentamientos, sino que se infiltra en economías locales, es decir, cometiendo delitos como el cobro de piso y la trata de personas.

Según datos proporcionados por la SSC, se tiene conocimiento de que el Tren de Aragua, tiene vínculos con la “Unión Tepito” y otros grupos delictivos en la CDMX.

Además, se sabe que la organización presencia en 11 entidades del país, no obstante, es en la Ciudad de México donde se han registrado la mayor cantidad de aprehensiones.

EPP