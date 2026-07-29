Seguridad

Cae el “Dientes de Oro”, Yosthan era Pieza Clave del Tren de Aragua en CDMX; Así lo Atraparon

Yosthan Yuruvit "N", alias, "Dientes de Oro" fue detenido en calles de CDMX; era pieza clave para la organización Tren de Aragua

Yosthan Yuruvit "N", alias, "Dientes de Oro" era pieza clave del Tren de Aragua en CDMXFoto: Especial
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