Accidentes

Mueren 4 Corredoras Oaxaqueñas en Accidente tras Participar en el Maratón Guelaguetza 2026

Las cuatro corredoras oaxaqueñas murieron en un accidente carretero cuando regresaban del Maratón Guelaguetza 2026. ¿Quiénes eran las atletas?

Las cuatro corredoras oaxaqueñas perdieron la vida luego de un accidente carreteroFoto: Especial

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Luto en la comunidad atlética: Cuatro corredoras oaxaqueñas fallecen en accidente al regresar del Maratón Guelaguetza 2026.

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