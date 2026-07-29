Mueren 4 Corredoras Oaxaqueñas en Accidente tras Participar en el Maratón Guelaguetza 2026

Cuatro corredoras oaxaqueñas murieron luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico en una carretera. Las competidoras regresaban de participar en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026; esto sabemos de la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Federal 145, en Veracruz, cuando la camioneta color azul en la que se desplazaban perdió el control y se impactó contra un árbol.

El director de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza, confirmó el deceso de las cuatro integrantes del club Xuta Xi Manga.

“Regresaban a su comunidad, ellas eran originarias de (San Miguel) Soyaltepec, desafortunadamente salieron de la carretera, sufrieron un accidente y fallecieron", señaló.

Asimismo, refirió que por este accidente a la altura de la comunidad de Tres Valles, Veracruz, cuatro personas más resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital donde reciben atención médica.

¿Quiénes eran las corredoras oaxaqueñas que murieron en el accidente?

El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, lamentó el fallecimiento de las cuatro atletas, quienes habían participado en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, el cual reunió a miles de personas de todo el país y a nivel internacional que aman el deporte.

“Hoy, esa gran comunidad atlética se encuentra de luto (...) Desde el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con sus familias”, afirmó.

Las cuatro corredoras oaxaqueñas que murieron en el accidente carretero fueron identificadas como:

Georgina Luis Espíridion

Patricia Feliciano Lázaro

Adelaida Ortiz Olguín

Sofía Jiménez Felipe

EPP