Fan Fest del Zócalo de CDMX Fue el Más Visitado de Todas las Sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 dejó muchas sorpresas, pero no solo en la cancha. Debido a que en esta edición de la Copa del Mundo, México brilló en varios rubros, entre ellos, que el Fan Fest del Zócalo de CDMX fuera el más visitado de todas las sedes.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, el evento donde se transmitieron los partidos en una pantalla gigante, además de ofrecer conciertos y otras actividades gratis, fue el que más afluencia de público tuvo.

“El FIFA Fan Fest del Zócalo fue el más visitado entre las 13 ciudades sede, al recibir a 2 millones 570 mil asistentes”, afirmó el titular de la dependencia, Juan Pablo de Botton.

Asimismo, las autoridades refirieron que esta cifra equivale al 28.6% de las visitas totales registradas en los Fan Fest de todo el mundo.

“Nuestra ciudad hizo historia como la mejor sede para disfrutar el mundial con pantallas gratuitas para millones de personas”, indicaron.

Las personas de todas las nacionalidades se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para disfrutar de todos los partidos. También para ser parte de la alegría de la afición mexicana que siempre se mantuvo firme con el “¿Y si sí?” y no dejó de “volar”.

¿Qué otros récords se quedaron en México durante el Mundial 2026?

Ahora bien, el Fan Fest del Zócalo de CDMX, como la sede con mayor cantidad de visitantes de las 13 ciudades en total, no es el único hito que consiguió el país durante el Mundial de 2026.

Según datos oficiales de la FIFA, el Estadio Sede Ciudad de México se convirtió en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).

También, con la victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, México obtuvo una racha oficial de 8 partidos de apertura consecutivos sin perder en mundiales.

En esa misma línea del desempeño de la Selección Mexicana, la escuadra nacional disputó 4 de sus 5 partidos del torneo en la capital, registrando un balance en esta sede de 3 victorias y 1 derrota, con 9 goles a favor y 3 en contra.

No se puede olvidar que México terminó el Grupo A con paso perfecto de 9 puntos y sin recibir un solo gol. Este hecho colocó al equipo en la sexta selección en toda la historia de las Copas del Mundo en ganar los tres partidos invicto (Holanda en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018).

Finalmente, se tiene que descartar que en el Ranking Mundial de la FIFA, la Selección Mexicana regresó al Top 10 de los mejores equipos a nivel internacional.

EPP