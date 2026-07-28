Deportes

Fan Fest del Zócalo de CDMX Fue el Más Visitado de Todas las Sedes del Mundial 2026

El evento donde se transmitieron los partidos en una pantalla gigante, además de ofrecer conciertos y otras actividades gratis, fue el que más afluencia de público tuvo

El Fan Fest del Zócalo de CDMX fue el más visitado de todas las sedes del Mundial 2026Foto: Cuartoscuro
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