Tras contar miles de votos emitidos por los aficionados en el portal oficial de la FIFA, el organismo que rige el futbol internacional hizo oficial que el ganador al Mejor Gol del Mundial 2026 fue otorgado al futbolista caboverdiano Sidny Lopes Cabral.

El anuncio reconoce la brillantez técnica de una obra de arte futbolística que, en su momento, sorprendió al planeta durante la fase de eliminación directa, consagrando a una de las historias más inspiradoras de la competición.

El gol de Siny Lopezx ante Argentina en Dieciseisavos de Final

El momento inmortalizado por Lopes Cabral ocurrió durante el histórico enfrentamiento de los Dieciseisavos de Final ante la Selección de Argentina. Corría la primera mitad del tiempo extra cuando el jugador de Cabo Verde recortó a un rival en el costado izquierdo. Lopes Cabral se generó un espacio y remató el esférico con la pierna derecha para vencer al 'Dibu' Martínez en lo que en ese momento representó el empate para su selección.

El disparo, ejecutado con una potencia y parábola perfectas, se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería albiceleste, dejando sin posibilidad alguna la estirada del guardameta. La anotación no solo desató la euforia en la tribuna, sino que se convirtió de inmediato en el momento estético más aclamado del torneo.

Un Reconocimiento Histórico para Cabo Verde

La distinción otorgada a Sidny Lopes Cabral supera a grandes joyas marcadas por figuras consagradas de la élite europea y sudamericana. Este premio representa un hito sin precedentes para el uútbol de Cabo Verde, selección que se transformó en la gran revelación del Mundial 2026 tanto por su rendimiento colectivo como por sus individualidades.

Con este galardón, la anotación de Lopes Cabral queda escrita con letras de oro en los libros de historia de las Copas del Mundo.