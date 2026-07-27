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FIFA Anuncia el Mejor Gol del Mundial 2026; ¿Quién Ganó?

La FIFA dio a conocer que el mejor gol del Mundial 2026 fue anotado por un futbolista de la selección revelación del certamen: Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral, jugador de la selección de Cabo VerdeFoto: Getty Images
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