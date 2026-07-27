Cae en Texas Presunto Feminicida Buscado por la Fiscalía de Querétaro; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró la captura en Estados Unidos de Juan Manuel “N”, señalado como probable autor intelectual y material de un feminicidio. La detención fue posible gracias a un operativo de cooperación internacional entre autoridades de México y Estados Unidos, luego de que el imputado intentara evadir la justicia ocultándose en Texas.

¿Cómo fue localizado el presunto feminicida?

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones permitieron ubicar a Juan Manuel “N” en la ciudad de Houston, Texas, por lo que se activaron los mecanismos de colaboración con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua, que fungió como enlace con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento a su localización.

Como resultado de este trabajo coordinado, el presunto responsable fue detenido el 4 de junio de 2026 en Conroe, Texas, donde permaneció bajo custodia de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery mientras concluía su proceso migratorio de deportación.

El pasado 21 de julio, el imputado fue deportado a México a través del Puente Internacional Lincoln-Juárez, que conecta Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese punto fue entregado a elementos de la Policía Federal Ministerial y posteriormente quedó bajo custodia de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro para ser trasladado y presentado ante la autoridad judicial que lo requería.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará fortaleciendo la colaboración con instituciones nacionales e internacionales para localizar y detener a personas que intenten sustraerse de la acción de la justicia fuera del país, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.