Seguridad

Cae en Texas Presunto Feminicida Buscado por la Fiscalía de Querétaro; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la captura en Texas de Juan Manuel “N”, señalado como probable responsable de un feminicidio.

Cae en Texas Presunto Feminicida Buscado por la Fiscalía de QuerétaroCae en Texas Presunto Feminicida Buscado por la Fiscalía de Querétaro. Foto: FGE

Destacado

Capturan en Texas a Juan Manuel “N”, presunto feminicida buscado en Querétaro. Gracias a la cooperación internacional, fue deportado a México para enfrentar la justicia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cae en Texas Presunto Feminicida Buscado por la Fiscalía de Querétaro; Esto Sabemos