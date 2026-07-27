Seguridad

Ataque a Balazos Contra la Guardia Civil Deja Dos Oficiales Muertos en La Pila, SLP

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal murieron y otro más resultó lesionado tras una agresión armada durante un patrullaje preventivo en la delegación La Pila, en San Luis Potosí.

Ataque Armado en La Pila Deja Dos Policías Estatales Muertos y un DetenidoAtaque Armado en La Pila Deja Dos Policías Estatales Muertos y un Detenido. Foto: N+

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Dos policías caen en La Pila tras un patrullaje rutinario. Un sospechoso fue capturado. Las autoridades investigan el ataque en San Luis Potosí.

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