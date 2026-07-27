Ataque a Balazos Contra la Guardia Civil Deja Dos Oficiales Muertos en La Pila, SLP

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida y uno más resultó lesionado tras una agresión armada registrada en la delegación La Pila, en San Luis Potosí. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, confirmó que el ataque ocurrió mientras los oficiales realizaban un patrullaje preventivo y que una persona fue detenida por su presunta relación con los hechos.

¿Cómo ocurrió la agresión contra los policías?

De acuerdo con el funcionario, los agentes recorrían caminos secundarios de la zona comprendida entre Villa de Reyes y Villa de Arriaga, donde en días recientes se habían realizado diversas detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos. Precisó que el enfrentamiento no derivó de un reporte de emergencia, sino de un patrullaje ordinario.

Juárez Hernández lamentó el fallecimiento de los dos oficiales y expresó sus condolencias a sus familias. Asimismo, aseguró que las autoridades darán acompañamiento a los deudos y supervisarán que reciban los beneficios correspondientes.

Tras la agresión, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona, logrando la detención de un presunto implicado. Según informó el secretario, durante su huida el sospechoso lanzó ponchallantas para intentar evadir a las autoridades y fue asegurado cuando viajaba en un vehículo con reporte de robo con violencia.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes investigan su posible participación en el ataque y sus vínculos con grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió la agresión, identificar a todos los responsables y determinar el grupo criminal involucrado, mientras se mantienen los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales en esa región de San Luis Potosí.