Sociedad

Condenan a 29 Años de Prisión al Z-44, Fundador de "Los Zetas"

FGR logra condena de 29 años y nueve meses contra "El Tlapa", fundador de Los Zetas, por delincuencia organizada y portación de arma

Condenan a 29 Años de Prisión al Z-44, Fundador de _Los Zetas_Fotografía de Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias "El Tlapa" o "Z-44". Foto: FGR

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