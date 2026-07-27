Condenan a 29 Años de Prisión al Z-44, Fundador de "Los Zetas"

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, identificado con los alias "El Tlapa" y "Z-44", fue sentenciado a 29 años y nueve meses de prisión tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, en su hipótesis de contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, fechado el 27 de julio de 2026 en la Ciudad de México, la dependencia señaló que aportó pruebas suficientes para que la autoridad judicial dictara la sentencia condenatoria, la cual incluye además una multa de 692 mil 857 pesos.

¿Quién es el sentenciado y qué delitos se le probaron?

El comunicado atribuye el trabajo ministerial a un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien —según la FGR— realizó los procedimientos que derivaron en la sentencia y en la imposición de la multa.

El sentenciado se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit.

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¿Cómo y cuándo ocurrió la detención?

La FGR precisó que Ruiz Tlapanco fue detenido por elementos del Ejército en septiembre de 2009, en la colonia La Hacienda, Primera Sección, en la ciudad de Puebla, Puebla. En esa acción fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, documentación, equipo de comunicación y de cómputo, objetos diversos y vehículos.

Datos clave del caso

Sentenciado: Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias "El Tlapa" o "Z-44".

Condena: 29 años, nueve meses de prisión.

Multa impuesta: 692 mil 857 pesos.

Delitos: delincuencia organizada (hipótesis contra la salud) y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detención: septiembre de 2009, colonia La Hacienda, Primera Sección, Puebla, Puebla.

¿Qué se aseguró durante el operativo?

El comunicado detalla que, al momento de la detención, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, documentación, equipo de comunicación, equipo de cómputo, objetos diversos y vehículos, sin especificar cantidades ni modelos.

CT