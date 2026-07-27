Seguridad

Instructor de Tenis es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso Contra una Menor en SLP

Un instructor de tenis fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado contra una adolescente de 13 años en San Luis Potosí.

Caso de Instructor de Tenis Llega a Proceso Penal por Presunto Abuso Contra MenorCaso de Instructor de Tenis Llega a Proceso Penal por Presunto Abuso Contra Menor. Foto: Fiscalía

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Un juez vincula a proceso a un instructor de tenis en SLP por abuso sexual calificado a una adolescente. Prisión preventiva y tres meses para cerrar investigación.

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