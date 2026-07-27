Instructor de Tenis es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso Contra una Menor en SLP

Un instructor de tenis fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en agravio de una adolescente de 13 años de edad, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, Ricardo Emmanuel “N” es investigado por el delito de abuso sexual calificado en concurso real homogéneo, luego de que presuntamente cometiera diversos actos de índole sexual contra la menor en distintos puntos de la capital potosina.

Las investigaciones señalan que el imputado habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con la víctima al desempeñarse como su instructor de tenis para presuntamente cometer las agresiones.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó que existían datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso, por lo que además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con la integración de pruebas para el desarrollo del proceso penal.