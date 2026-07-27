Economía

¿Amazon Tendrá Internet Móvil? Así Competiría a Starlink con su Propia Constelación de Satélites

Amazon ofrecería servicios de voz, mensajería, datos y emergencias en zonas fuera del alcance de las redes móviles terrestres

Amazon Leo se exhibe durante el evento Delivering the Future EMEA 2026. Foto: ReutersAmazon Leo se exhibe durante el evento Delivering the Future EMEA 2026. Foto: Reuters

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