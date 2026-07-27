¿Amazon Tendrá Internet Móvil? Así Competiría a Starlink con su Propia Constelación de Satélites

Amazon planea tener su propia constelación de satélites para proporcionar conectividad de voz y datos de forma directa a dispositivos en cualquier parte del mundo, incluso donde no llegan las redes terrestres de telefonía móvil convencionales, compitiendo directamente con Starlink de Elon Musk.

La red propuesta ofrecería servicios de voz, mensajería, datos y emergencias en zonas fuera del alcance de las redes móviles terrestres, y el despliegue de los satélites comenzaría en 2028. Esto sería posible gracias a una constelación de hasta 3 mil 105 satélites que la firma pondría en órbita a través de su filial Amazon Leo.