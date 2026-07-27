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Club América Nombra a Daniel "Ruso" Brailovsky Presidente de su Nuevo Proyecto Azulcrema

Club América anunció, a través de su cuenta oficial en X, que Daniel "Ruso" Brailovsky asumirá la presidencia de su equipo Arena Two

BrailovskyX: @RusoEl23

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Club América anuncia a Daniel 'Ruso' Brailovsky como presidente del nuevo proyecto Arena Two. Una leyenda del club que ahora liderará en una nueva cancha. Descubre más sobre su legado y futuro.

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