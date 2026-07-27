Club América Nombra a Daniel "Ruso" Brailovsky Presidente de su Nuevo Proyecto Azulcrema

Club América informó este lunes 27 de julio 2026, a través de su cuenta oficial en la red social X, que Daniel "Ruso" Brailovsky fue nombrado presidente de su equipo de Arena Two.

¿Qué dijo el club sobre el nombramiento?

El comunicado califica a Brailovsky como "una leyenda del Club" y señala que ahora "llevará su liderazgo a una nueva cancha", en referencia a su nueva función directiva dentro del proyecto Arena Two.

"Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de @arenatwoX".

"Una leyenda del Club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha".

La publicación cierra con un mensaje de bienvenida dirigido a Brailovsky y el hashtag #ArenaTwoWS26, utilizado por el club para identificar el proyecto.

¿Quién es Daniel "Ruso" Brailovsky?

Nombramiento: Daniel "Ruso" Brailovsky, presidente del equipo de Arena Two.

Medio del anuncio: cuenta oficial de Club América en X.

Fecha del anuncio: lunes 27 de julio de 2026.

Es un exfutbolista, exentrenador y comentarista deportivo argentino

Su apodo es por sus raíces familiares judías de origen europeo, el cual lo tiene desde sus inicios en el futbol

Llegó al América en 1982.

Conquistó el tricampeonato de la Liga mexicana en la década de 1980.

Dirigió el Club América, Club Necaxa y Club Deportivo Veracruz.

Ganó la Copa de Israel con Maccabi Haifa F.C. un club de fútbol profesional de Haifa, Israel.

CT