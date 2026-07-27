Balacera en Plaza de Santo Domingo Hoy: Ataque Armado Deja Un Muerto y Dos Heridos en CDMX

Una balacera ocurrida la tarde de este lunes 27 de julio de 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México dejó un saldo de una persona muerta de 42 años y dos heridos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la esquina entre las calles República de Brasil y Belisario Domínguez, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, añadió en una tarjeta informativa la autoridad capitalina.

¿Qué pasó hoy en el Centro Histórico de la CDMX?

Los presuntos autores de la balacera habrían sido dos sujetos, quienes abrieron fuego contra otras dos personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con testigos, los presuntos agresores habrían huido a bordo de una motocicleta rumbo al norte de la capital del país.

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Tras las detonaciones, al lugar se dieron cita elementos de la SSC CDMX, quienes acordonaron el lugar y mantenían sin circulación dicha vialidad.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

Se trata de dos personas de 39 años.

Por estos hechos, se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

En tanto, en estos momentos se está dando seguimiento a través de un cerco virtual a los tripulantes de una motocicleta señalados como posibles responsables.

AMP