Seguridad

Balacera en Plaza de Santo Domingo Hoy: Ataque Armado Deja Un Muerto y Dos Heridos en CDMX

Los hechos ocurrieron en la esquina entre las calles República de Brasil y Belisario Domínguez, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo

El lugar fue acordonado por elementos de la SSC CDMX. Foto: N+El lugar fue acordonado por elementos de la SSC CDMX. Foto: N+
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