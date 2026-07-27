¿Qué Habrá los Martes en La Casa de los Famosos 2026?

Cada martes dentro de La Casa de los Famosos México 2026 arrancará con el inicio de la prueba semanal, una de las dinámicas que definirá el rumbo de la competencia y que se combinará con nuevos segmentos que buscan mantener enganchada a la audiencia entre semana.

Prueba semanal, el eje del día

De acuerdo con lo revelado por Odalys Ramírez y Diego de Erice durante la conferencia de prensa del pasado 21 de julio, los martes marcarán el inicio de la prueba semanal, el reto que pondrá a competir a los habitantes y que definirá aspectos clave de su estancia en la casa rumbo a la nominación del miércoles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ernesto Laguardia se Despide del Teatro para Ingresar a La Casa de los Famosos

Noches de cine y "vida en fotos"

Además de la prueba, los martes tendrán noches de cine dentro de la casa, pensadas como un espacio de convivencia entre los habitantes. A esto se sumará, de manera ocasional, la dinámica de "vida en fotos", un vistazo a momentos del pasado de los concursantes que suele generar revelaciones y tensiones dentro del grupo.

Cabina de las tentaciones

El día se completará con la cabina de las tentaciones, una de las dinámicas que ya es sello distintivo del programa y que pondrá a prueba la lealtad y las alianzas entre los habitantes.

Galas conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice

Los martes forman parte de los días en que Ramírez y De Erice estarán al frente de las galas, junto con los lunes, jueves y viernes, en lo que representa su regreso a la conducción del reality tras confirmarse su participación en esta cuarta temporada.