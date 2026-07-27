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¿Qué pasa los lunes en La Casa de los Famosos México 2026?

Descubre qué dinámica marca el lunes en La Casa de los Famosos México 2026: la Prueba del Líder, inmunidad y la Suite del Líder que definen la semana.

Que-pasa-los-lunes-en-la-casa-de-los-famosos-2026Foto: Cuartoscuro

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La Casa de los Famosos México 2026 inicia con la Prueba del Líder: inmunidad y poder en juego. Conoce las nuevas mecánicas que cambiarán el rumbo del reality.

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