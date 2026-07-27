¿Qué pasa los lunes en La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 arranca su semana con una de las competencias más determinantes para la estrategia dentro de la casa: la Prueba del Líder. Este primer reto de cada ciclo define quién tendrá inmunidad y control durante los siguientes días de convivencia.
La Prueba del Líder marca el arranque de la semana
Cada lunes, los habitantes se enfrentan a este desafío que otorga al ganador inmunidad total frente a la nominación, además de acceso a la Suite del Líder, un espacio con beneficios y privilegios que puede inclinar la balanza en las decisiones estratégicas del resto de la semana.
Más allá de la inmunidad, el liderazgo suele traducirse en poder de decisión sobre otros aspectos de la convivencia, lo que convierte este primer día en una pieza clave para entender cómo se moverán las alianzas y rivalidades en los días siguientes.
Una nueva temporada con mecánicas renovadas
La producción de esta cuarta temporada, encabezada por Rosa María Noguerón, adelantó que se incorporarán nuevas herramientas de juego para hacer más dinámico el formato semanal, sin perder la estructura que caracterizó a las primeras entregas del reality. Esto significa que, aunque la Prueba del Líder mantiene su peso como arranque de semana, el resto de los días traerá elementos inéditos que podrían modificar el curso del juego, como la Cabina de las Tentaciones o la Moneda del Destino.
Lo que viene después del lunes
Ganar el liderazgo no solo define quién queda a salvo esa semana; también condiciona lo que ocurre el martes con la Prueba Semanal y, finalmente, el miércoles con la Nominación, cuando cada habitante se reúne con La Jefa para definir quiénes integrarán la Placa de Nominados rumbo a la Gala de Eliminación del domingo.
La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México puede seguirse de lunes a domingo por la plataforma Vix, mientras que las galas principales se transmiten por televisión abierta a las 8:30 pm.