¿Qué pasa los lunes en La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 arranca su semana con una de las competencias más determinantes para la estrategia dentro de la casa: la Prueba del Líder. Este primer reto de cada ciclo define quién tendrá inmunidad y control durante los siguientes días de convivencia.

La Prueba del Líder marca el arranque de la semana

Cada lunes, los habitantes se enfrentan a este desafío que otorga al ganador inmunidad total frente a la nominación, además de acceso a la Suite del Líder, un espacio con beneficios y privilegios que puede inclinar la balanza en las decisiones estratégicas del resto de la semana.

Más allá de la inmunidad, el liderazgo suele traducirse en poder de decisión sobre otros aspectos de la convivencia, lo que convierte este primer día en una pieza clave para entender cómo se moverán las alianzas y rivalidades en los días siguientes.