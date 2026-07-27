Productores Bloquean la Calzada Aeropuerto en Culiacán; Exigen Pago de Apoyos Federales

Productores agrícolas de distintas regiones de Sinaloa mantienen este lunes 27 de julio un bloqueo sobre la Calzada Aeropuerto, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para exigir el pago de los apoyos federales pendientes correspondientes a la comercialización de maíz.

Los manifestantes señalaron que la protesta responde al retraso en la entrega de los incentivos comprometidos por el Gobierno Federal, particularmente el apoyo de 400 pesos por tonelada de maíz, recurso que, aseguran, aún no ha sido depositado a cientos de productores que entregaron su cosecha hace varios meses.

Como parte de la movilización, los agricultores bloquearon por completo la circulación sobre la Calzada Aeropuerto, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en esa zona de Culiacán.

Los inconformes indicaron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades federales respecto al cumplimiento de los apoyos.

Productores advierten con ampliar las protestas

Durante la manifestación, representantes del movimiento advirtieron que, de no recibir una solución a sus demandas, podrían intensificar las acciones de presión, incluida la posible toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Los agricultores señalaron que el retraso en los pagos ha complicado la situación financiera del sector, ya que muchos productores continúan esperando los recursos comprometidos para cubrir costos derivados de la producción del ciclo agrícola.

Asimismo, señalaron que enfrentan un panorama adverso por los efectos de la sequía, los bajos precios del maíz y el incremento en los costos de producción, factores que han impactado la rentabilidad de la actividad agrícola en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre algún acuerdo con los manifestantes, mientras el bloqueo continúa en las inmediaciones de las oficinas de la Sader y los productores mantienen su exigencia para que se liberen los recursos pendientes.