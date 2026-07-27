Tráfico vehicular

Productores Bloquean la Calzada Aeropuerto en Culiacán; Exigen Pago de Apoyos Federales

Productores agrícolas de Sinaloa mantienen bloqueada la Calzada Aeropuerto para exigir el pago pendiente del apoyo federal de 400 pesos por tonelada de maíz.

Los agricultores cerraron totalmente la circulación en la Calzada Aeropuerto.Los agricultores cerraron totalmente la circulación en la Calzada Aeropuerto. Foto: N+

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Productores agrícolas de Sinaloa protestan por retraso en apoyos federales. Bloqueo en Calzada Aeropuerto afecta tránsito. ¿Se intensificarán las protestas?

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