¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 24 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Viernes

Si vas a viajar en carretera hoy es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México este 24 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.
Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Así están las carreteras hoy
Hoy 24 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:
Autopista México-Puebla
La volcadura de un tráiler cargado con garrafones de agua provoca caos vial cerca del km. 018+200, a la altura de La Virgen, dirección Puebla; hay filas kilometricas de autos varados .
Así se ve desde el aire la afectación vial en la autopista México-Puebla debido a la volcadura de un tráiler, en la salida de la Ciudad de México hacia el Edomex.
A las 6:30 horas, cierre parcial de circulación cerca del km. 028+400 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la Caseta de Tlalpan, CDMX, con dirección a Cuernavaca, Morelos. Un hombre fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga.
Circuito Exterior Mexiquense
Un camión cargado con cebollas volcó sobre el km 30 del Circuito Exterior Mexiquense, con dirección al AIFA, hay afectación vial en la zona.
Veracruz
A las 7:28 horas, cierre parcial de circulación cerca del km.043+200 de la carretera Tuxpan-Tampico, con dirección a Tampico, Tamaulipas, por accidente vial.
A las 7:13 horas, cierre parcial de circulación cerca del km. 050+100 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la localidad Xochimilco, Veracruz, por accidente vial.
Así se ve desde el aire la afectación vial en el Circuito Exterior Mexiquense por la volcadura de un camión cargado de cebollas, a la altura del kilómetro 30, en Ecatepec, Estado de México, con dirección hacia Zumpango.