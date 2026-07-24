Tráfico vehicular

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 24 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Viernes

Consulta aquí como están las principales carreteras de México hoy, 24 de Julio de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en Circuito Exterior MexiquenseAccidente en Circuito Exterior Mexiquense. Foto: N+

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Accidentes y cierres parciales en varias carreteras de México este 24 de julio. Infórmate y evita sorpresas en tu viaje. Detalles completos en N+.

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