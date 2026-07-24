¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 24 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Viernes

Si vas a viajar en carretera hoy es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México este 24 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 24 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista México-Puebla

La volcadura de un tráiler cargado con garrafones de agua provoca caos vial cerca del km. 018+200, a la altura de La Virgen, dirección Puebla; hay filas kilometricas de autos varados .

Así se ve desde el aire la afectación vial en la autopista México-Puebla debido a la volcadura de un tráiler, en la salida de la Ciudad de México hacia el Edomex.



Sigue la cobertura completa en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/YTKEddWztu — NMás (@nmas) July 24, 2026

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Puebla Hoy; Así se Ve Desde el Aire las Filas Kilométricas de Autos

Carretera México-Cuernavaca

A las 6:30 horas, cierre parcial de circulación cerca del km. 028+400 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la Caseta de Tlalpan, CDMX, con dirección a Cuernavaca, Morelos. Un hombre fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga.

Circuito Exterior Mexiquense

Un camión cargado con cebollas volcó sobre el km 30 del Circuito Exterior Mexiquense, con dirección al AIFA, hay afectación vial en la zona.

Veracruz

A las 7:28 horas, cierre parcial de circulación cerca del km.043+200 de la carretera Tuxpan-Tampico, con dirección a Tampico, Tamaulipas, por accidente vial.

A las 7:13 horas, cierre parcial de circulación cerca del km. 050+100 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la localidad Xochimilco, Veracruz, por accidente vial.

Con infomación de N+

Rar