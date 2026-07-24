Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 24 de Julio de 2026: Así Están las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy viernes 24 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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¿Planeas cruzar a San Diego desde Tijuana hoy? Las garitas presentan tiempos variables. San Ysidro: 40 min en auto, 45 min peatonal. ¡Infórmate antes de salir!

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