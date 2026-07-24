Accidentes

Mujer Muere al Chocar su Moto Contra un Camión de Carga en León; Hay un Herido

Una mujer motociclista murió después de chocar contra un camión de carga en Ciudad Industrial en León, un hombre resultó herido en el accidente.

Muere Mujer Motociclista y un Hombre Quedó Herido al Chocar Con un Camión de Carga en León.Muere Mujer Motociclista y un Hombre Quedó Herido al Chocar Con un Camión de Carga en León. Foto N+

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Accidente fatal en León: una mujer de 20 años pierde la vida tras chocar su moto contra un camión. Un hombre herido. Conoce los detalles de este suceso.

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