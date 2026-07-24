El pasado jueves 23 de julio se reportó un accidente en el bulevar Restauradores en la colonia Ciudad Industrial en León, Guanajuato.

Los hechos dejaron a dos víctimas, una mujer y un hombre, quienes viajaban a bordo de una motocicleta con dirección a la colonia Santa Anita AC.

Las víctimas chocaron contra las llantas traseras del camión

De acuerdo a testigos, el conductor circulaba por el bulevar Restauradores cuando se impactó con la caja del camión a la altura de las llantas traseras.

El choque causó que la pareja cayera de la moto, causando que el camión pasara sobre la mujer, falleciendo al instante. Habitantes que presenciaron los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 alertándolos sobre el accidente.

Foto: N+

Minutos después llegaron elementos de rescate, quienes brindaron atención médica a un hombre, quien fue trasladado a un hospital.

Muere mujer de alrededor de 20 años, no se ha informado su identidad

Mientras que la mujer, de aproximadamente 20 años de edad, quedó tendida en el pavimento sin vida, paramédicos confirmaron su muerte.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar que ya se encontraba acordonado para abrir una carpeta de investigación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Autocuidado y Su Importancia para el Bienestar: El Descanso y el Ejercicio

El conductor del camión del carga, fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a que le realicen la necropsia de ley.