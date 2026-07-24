La mañana de este viernes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de León continuaron con los trabajos de extinción del fuego en una fábrica de cartón.

Desde la tarde noche del pasado jueves 23 de julio, se registró un incendio en las instalaciones de una fábrica de cartón en el bulevar Timoteo Lozano y La Merced.

Por lo que se pidió el apoyo de elementos de rescate y de seguridad, ya que las llamas comenzaban a salirse de control, causando temor en habitantes aledaños.

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Personal de diversas corporaciones trabajan por horas para apagar las llamas

Elementos de Bomberos, Protección Civil y Policía Vial, trabajaron en la extinción del fuego y el aseguramiento de la zona y sus alrededores. Ya que se tuvo que cerrar la vialidad en un tramo del bulevar Timoteo Lozano para evitar accidentes y se pudiera laborar para apagar las llamas.

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Tras horas de trabajo, ya que el material almacenado era altamente inflamable, los elementos de seguridad y rescate lograron apagar las llamas. Sin embargo, hasta la mañana de este viernes 24 de julio, continuaban los trabajos de extinción del fuego.

Se quemaron alrededor de 250 toneladas de cartón

Solamente supervisando que no haya brasas que pudieran provocar otra vez el incendio, también están removiendo los restos como labores de enfriamiento.

De acuerdo a las autoridades municipales, los trabajos de enfriamiento podrían prolongarse hasta alrededor de las 5:00 de la tarde.

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De igual manera se informó que fueron alrededor de 250 toneladas de cartón comprimido lo que se consumió por las llamas, usando alrededor de 180 mil litros de agua.