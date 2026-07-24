Accidentes

Fuerte Incendio en Fábrica Consume 250 Toneladas de Cartón Comprimido en León, Guanajuato

Autoridades municipales informaron que fueron alrededor de 250 toneladas de cartón comprimido el que se quemó en una fábrica en el bulevar Timoteo Lozano en León.

250 Toneladas de Cartón Comprimido se Quemó en un Incendio en León.250 Toneladas de Cartón Comprimido se Quemó en un Incendio en León. Foto N+

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Fábrica en León arde: 250 toneladas de cartón comprimido consumidas por el fuego. Autoridades continúan labores de enfriamiento para evitar rebrotes. Infórmate sobre las acciones de rescate.

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