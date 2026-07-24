Delincuentes Usan Chips de Otros Estados y Países para Cometer Extorsiones en México

Para poder continuar con las extorsiones, ahora los delincuentes están utilizando líneas telefónicas y chips de otros países y de otros estados de la República.

Al respecto Gustavo Moreno, subdirector de Atención a Víctimas de Extorsión de la SSC, indicó:

“Utilizan números de otros países, incluso pueden estar aquí esas personas que hacen ese tipo de llamadas. Creemos que son extranjeros, los delincuentes usan a pesar de eso números de diferentes países, con ladas distintas, también de la República mexicana, es decir utilizan diferentes chips”

En diversas plazas del centro de la ciudad se siguen vendiendo chips que se usan para extorsionar desde los penales.

La encargada de uno de estos negocios donde venden chips, explica:

“El foráneo te sale en 80 pesos, ya sea Michoacán, Chiapas, Guadalajara, Cancún. Tijuana jamás pidas, son los que más piden, si te das cuenta en el reclusorio venden y son los que más piden, son de nosotros, casi siempre piden Tijuana o Sinaloa”

La amenaza de una supuesta denuncia contra un familiar por un delito y la exigencia de dinero para exonerar es una de las modalidades que más se presenta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Venden Chips Telefónicos Supuestamente Ya Registrados en Calles del Centro de CDMX

Intimidación

También, intimidación de supuestos grupos de la delincuencia y la posesión de fotografías comprometedoras.

Actualmente se realizan varias llamadas antes de cometer la extorsión.

“A través de esas llamadas previas va a localizar quién está respondiendo las llamadas”, señaló el subdirector de Atención a Víctimas de Extorsión de la SSC.

Los delincuentes usan mapas digitales para tener capturas, que les envían a sus víctimas para hacerles creer que están en el exterior de sus domicilios.

“Te mandan una fotografía, una imagen de Google Maps y tú crees que es tu domicilio, porque realmente es el portón, pero realmente el delincuente solo buscó ese domicilio a través de las diferentes fuentes abiertas como Google Maps”, precisó Moreno.

Una víctima de extorsión aseguró:

“Recibí una llamada, se identificaron como clientes para hacer un pedido, me llamaron, me estaban mandando ubicaciones de que estaban cerca, tenía que darles un dinero para que mi negocio y mi vida estuvieran bien, recibí la amenaza, recibí imágenes del negocio, ubicaciones, sacan toda la información que se pueda de Google, de Face, de redes sociales, uno siente temor y entregué dinero”

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias a nivel nacional por extorsión van a la baja al comparar enero-junio de 2025 con el primer semestre de este año, con una disminución del 5.6%.

En la Ciudad de México las denuncias se han disparado, al pasar de 774 de enero a junio a 2 mil 49 en los primeros seis meses de este año; es decir, un aumento del 164%.

“Se hizo una localización que fue de adentro del reclusorio desde donde venía la extorsión, me empezaron a extorsionar”, indicó otra víctima de extorsión.

Con información de Arturo Sierra.

LECQ