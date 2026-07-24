Seguridad

Delincuentes Usan Chips de Otros Estados y Países para Cometer Extorsiones en México

Extorsionadores telefónicos están diversificando estrategias para evadir el rastreo policial. Usan chips de otros estados y países para amedrentar a sus víctimas con información obtenida en internet

Extorsionadores usan chips de otros estados y países.Foto: N+

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Delincuentes usan chips de otros países para extorsionar en México. Las denuncias en CDMX aumentan 164% este año. Descubre cómo evaden el rastreo policial.

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