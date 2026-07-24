Salud

Alcohol Adulterado en Guanajuato: Autoridades de Salud y Hacienda Emprenden Operativos

Autoridades de Salud y de Hacienda en Guanajuato han emprendido operativos para asegurar envases con alcohol pirata, pero las bebidas se siguen ofreciendo en medios sociales sin regulación

Investigaciones concluyeron que el tequila que provocó muertes había sido adulterado con metanol.Foto: N+

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Tequila adulterado causa muertes y sigue vendiéndose en redes sin control. En Guanajuato, autoridades intensifican operativos para frenar esta amenaza.

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