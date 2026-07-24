Alcohol Adulterado en Guanajuato: Autoridades de Salud y Hacienda Emprenden Operativos

A inicios de junio se dio a conocer el caso de una intoxicación masiva por consumo de tequila adulterado, durante una fiesta en Salamanca, Guanajuato, que ocasionó la muerte de cinco personas y docenas afectadas.

Las autoridades de Salud y de Hacienda han emprendido diversos operativos para asegurar envases con alcohol pirata, pero estas bebidas siguen ofreciéndose en medios sociales sin ningún tipo de regulación.

El equipo de En Punto contactó a un distribuidor irregular de alcohol a través de los numerosos anuncios de venta de tequila que circulan en Facebook.

Del alcohol que se ofrece en esta plataforma, hay botellas que cuestan menos de 220 pesos, cuando en establecimientos formales se vende en más de 300 pesos.

Al respecto, Jesús Alejandro Jiménez, Fiscal Regional de Guanajuato, indicó:

“El problema es que no hay una regulación en redes para poder detectar quién es el vendedor, incluso a veces ni quién es el comprador que puede ser una persona que después distribuya”

Recientemente la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por la comercialización de tequila adulterado, reconociendo un alto riesgo para la salud.

Muertos por intoxicación

Todo comenzó el 6 de junio, durante una fiesta de XV años en la comunidad Puerto de Valle, en Salamanca.

Cuatro personas murieron tras beber tequila comprado en la Central de Abasto de León, entre ellas estaba José Guadalupe, de 32 años, quien había asistido a la celebración junto con su esposa Griselda, quien refiere:

“Nos ofrecieron la bebida y tomamos, pero pues yo nada más a lo mucho dos, tres cubitas nada más, miré a mi esposo que pues ya estaba más tomado”

Griselda recuerda que fue hasta el día siguiente cuando su esposo comenzó a presentar molestias estomacales.

“Dice: ‘Yo no aguanto, siento que me estoy quemando por dentro, sácame de aquí, sácame de aquí”, lo llevé al Seguro, sí me lo atendieron, pero él ya iba muy mal”

José Guadalupe murió el lunes 8 de junio.

Trece días después, José Luis Arroyo, de 52 años, compró una botella de tequila en una vinatería de Irapuato para celebrar el Día del Padre.

Alicia Negrete, su esposa, explicó:

“Tomó una pequeña cantidad de esa botella muy pequeña y se empezó a sentir mal y ya toda la parte de la madrugada estuvo él vomitando, que tenía náuseas y dolor, ya veía muy borroso”

José Luis permaneció hospitalizado durante cuatro días y murió a consecuencia de la intoxicación.

“Lo que nos comentó el médico fue que tenía metanol en su sangre”, señaló Alicia Negrete.

Investigaciones

Las investigaciones de la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Fiscalía estatal concluyeron que el tequila que provocó las muertes e intoxicaciones en Salamanca e Irapuato había sido adulterado con este químico.

“Es una sustancia tóxica, las cantidades encontradas en las botellas son extremadamente altas, 187 veces la cantidad permitida por la Norma Oficial 6”, aseguró el fiscal regional Jesús Alejandro Jiménez.

Por su parte Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud de Guanajuato, señaló:

“El metanol, en el momento en que entra a nuestro organismo, produce acidez de la sangre, acidez de los tejidos del cuerpo”

Fiscalía de Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato informó que ya hay personas detenidas y que el envasado de las botellas ocurrió fuera del estado.

“No es un alcohol que haya salido del comercio formal, sino que se trata de botellas que no fueron destruidas por el consumidor final, son recuperadas por un mercado que se dedica a eso y ese mercado las vende a personas que se dedican a generar un producto que parece tequila, pero con unos márgenes nulos de calidad, con un margen de aprovechamiento muy alto y normalmente se distribuye a través de redes sociales”, precisó Jiménez.

Con información de Víctor Valles-Mata y Fernando Guillén.

LECQ