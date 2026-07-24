¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 24 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 24 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobernador Reconoce Riesgo en la Carretera 57 Tras Accidente que Dejó Dos Fallecidos

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 24 de julio de 2026, no se reportan afectaciones ni problemas viales en esta importante autopista.

Mientras que el jueves 23 de julio, se registró lo siguiente:

A las 17:20 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, hubo carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 16:37 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:23 horas, en el km 55, dirección a Querétaro, se registró una reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.

A las 16:01 horas, del km 126 al 127, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 10:11 horas, se reportó reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, y del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 10:10 horas, se reportó reducción de carriles del km 126 al 127, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 6:19 horas, carga vehícular en Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM