¿En Qué Estados Lloverá con Intensidad este Viernes 24 de Julio de 2026?

Para este viernes 24 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.
Habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en México; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Durango.
Asimismo, prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste, centro y sur).
Finalmente, la onda tropical núm. 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Coahuila (este), Nuevo León (oeste), Nayarit (norte y oeste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste y suroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Colima, Guerrero (costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (sur), Campeche (norte y este), Yucatán (norte, oeste y sur) y Quintana Roo (norte y oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
De 35 a 40 °C: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
De 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.
Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.