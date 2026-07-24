Pronóstico del tiempo

¿En Qué Estados Lloverá con Intensidad este Viernes 24 de Julio de 2026?

Las autoridades informaron que prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora

Habitantes de la CDMX se protegen de las altas temperaturas en la capital mexicanaHabitantes de la CDMX se protegen de las altas temperaturas en la capital mexicana. Foto: Cuartoscuro

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¿Lluvias o calor extremo? Este 24 de julio, México enfrenta intensas lluvias en el norte y temperaturas superiores a 45°C en el noroeste. Conoce más sobre el pronóstico.

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