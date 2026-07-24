¿Se Suspende el Juego Atlante vs América Hoy 24 de Julio 2026 por Mal clima?

La noche de este viernes 24 de julio se llevará a cabo el partido entre Atlante y América, en la Ciudad de México.

Este encuentro corresponde a la Jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX, donde regresa el quipo azulgrana tanto a la Liga, como a la Ciudad de México, luego de varios años.

El horario para este juego está programado para las 21:00 horas en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, donde el Atlante jugará como local durante el torneo, situación que genera expectativa, pues lo hará en la casa de las Águilas, su rival en esta jornada y donde la afición tendrá un papel importante en este regreso de los Potros de Hierro.

Clima para la CDMX Viernes 24 de Julio de 2026

De acuerdo con los pronósticos del clima del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde de este viernes 24 de julio de 2026 se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México, y la Ciudad de México.

Aunque específicamente para la alcaldía Coyoacán donde se encuentra el estadio, entre las 21:00 y las 23:00 horas, periodo de duración del juego, el pronóstico no indica probabilidad de lluvia.

Suspensión de partido

De acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales de la Federación Mexicana de Futbol un partido puede ser interrumpido por el cuerpo arbitral por fuertes lluvias o truenos.

En el caso de ser detenido por fuertes lluvias, los equipos deberán ser enviados al vestidor y una vez que la lluvia se detenga se deberá tomar acción para limpiar el terreno de juego.

En tanto, por truenos se deberá “detener el partido cuando se pueda contar 30 segundos o menos entre el relámpago y el trueno”.

El documento explica la regla para determinar la cercanía de los rayos, debido a que la luz viaja a una velocidad más rápida que el sonido, y se puede ver un rayo antes del sonido de un trueno.

El reglamento indica que luego de que hayan pasado 30 minutos después del último trueno el partido se reiniciará.

En caso de que la interrupción del encuentro sea mayor a 1 hora y media-2 horas, será reprogramado.

Ante esta situación y el pronóstico de la Conagua, no existen probabilidades de que se llegue a suspender el encuentro por mal clima.

Así llegan Atlante y América a su compromiso de la Jornada 2

A este partido Atlante llega después de debutar en su regreso a la Liga MX con una derrota ante Necaxa 2 goles a 1 en Aguascalientes.

Por su parte América en el debut de Guillermo Almada como director técnico, logró una victoria en casa sobre Querétaro 1-0.