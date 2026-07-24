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¿Se Suspende el Juego Atlante vs América Hoy 24 de Julio 2026 por Mal clima?

Este viernes se llevará a cabo el partido entre los Potros y las Águilas correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX en la Ciudad de México

Jugadores de Atlante y América.Foto: X @Atlante | Cuartoscuro

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¿Se suspende el Atlante vs América hoy? El clima en CDMX no parece amenazar el partido de las 21:00. Descubre cómo llegan ambos equipos a este esperado encuentro.

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