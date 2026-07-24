Deportes

Selección Mexicana Ya Tiene Rivales para Amistosos de Era Rafa Márquez: Fechas y Quiénes Son

Los cuatro partidos amistosos que ya están definidos marcarán el debut de Rafa Márquez como director técnico del Tri

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana. Foto: ReutersRafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+