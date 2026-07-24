Selección Mexicana Ya Tiene Rivales para Amistosos de Era Rafa Márquez: Fechas y Quiénes Son

La Selección Mexicana ya tiene definidos a sus próximos rivales para la primera fecha FIFA de la era de Rafa Márquez en el banquillo, luego de la salida de Javier "El Vasco" Aguirre tras una histórica participación en el Mundial 2026.

Los cuatro partidos amistosos que ya están definidos marcarán el debut de Rafa Márquez como director técnico del Tri, luego de haber fungido como auxiliar técnico de "El Vasco" durante el camino a la Copa Mundial de la FIFA.

¿Quiénes son los próximos rivales del Tri?

De acuerdo con el periodista Gibrán Araige de TUDN, la lista de rivales de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026 la integran:

Colombia

Perú

Estados Unidos

Chile

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rafa Márquez: La Destacada Trayectoria del Nuevo DT de la Selección Mexicana

¿Cuándo y dónde serán los amistosos de la Selección Mexicana?

Los cuatro partidos amistosos están programados para septiembre y octubre de 2026 y se jugarán en territorio estadounidense en las siguientes fechas:

México vs Colombia: 26 de septiembre en Baltimore

México vs Perú: 29 de septiembre en la Red Bull Arena de Nueva York

México vs Estados Unidos: 3 de octubre en Phoenix

México vs Chile: 6 de octubre en el Rose Bowl de Pasadena

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