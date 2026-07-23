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¿A Qué Hora y Dónde Ver la Inauguración de Juegos Centroamericanos 2026 En Vivo en México?

Este viernes 24 de julio darán comienzo, de manera oficial, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Alegna GonzálezFoto: Getty Images
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