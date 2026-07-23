¿A Qué Hora y Dónde Ver la Inauguración de Juegos Centroamericanos 2026 En Vivo en México?

La máxima fiesta del deporte regional está de regreso. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcarán la XXV edición de esta histórica justa veraniega, la cual se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana. Está justa deportiva reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países y territorios que competirán en 40 disciplinas distintas.

Aunque la actividad deportiva ya ha comenzado de forma preliminar con las competencias de polo acuático desde el pasado lunes 20 de julio, la ceremonia inaugural se llevará a cabo este viernes 24. La justa multideportiva más antigua de la región se extenderá hasta el sábado 8 de agosto de 2026, reuniendo durante 16 días a lo mejor del talento deportivo de América Latina y el Caribe.

¿A Qué Hora y Dónde Ver la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Para la buena fortuna de los aficionados en toda la región, seguir la actividad de las distintas disciplinas será accesible y sin costo a través de internet y esto incluye la ceremonia de inauguración.

Las transmisiones en vivo de múltiples competencias, así como resúmenes diarios, ceremonias y los momentos más destacados del evento, se emitirán de forma gratuita mediante el canal oficial de Centro Caribe Sports Channel en YouTube.

Esta plataforma streaming permitirá disfrutar del desempeño de las delegaciones sin necesidad de pagar una suscripción de televisión restringida.

Gracias a esta señal digital abierta, los fanáticos del deporte de toda la región no se perderán un solo detalle de la lucha por el medallero centroamericano.